“موعد العرض وسبب التأجيل“ مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس كاملة وحصرية

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس من أهم الأشياء وأكثرها بحثاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل داخل الكثير من الدول في العالم وخاصة من المسلمين الذين يرغبون في معرفة كيفية مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الجزء الجديد بعد انتهاء الجزء الخامس من المسلسل خلال الفترة القليلة الماضية، وقد حاز المسلسل على شهرة كبيرة للغاية في جميع أنحاء الوطن العربي وأصبح له العديد من المتابعين الذين ينتظرون نزول الحلقة 165 من المسلسل بفارغ الصبر وذلك لمتابعة الأحداث القوية وتكملة للأحداث التي حدثت في الجزء الخامس والحلقة 164 من المسلسل.

المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس

قرر فريق العمل من مسلسل قيامة عثمان عرض جزء سادس من المسلسل وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال المواسم السابقة، حيث تم عرض خمسة أجزاء من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حصل عليه المسلسل منذ الموسم الاول له، حيث يحكي عثمان ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية الذي استطاع خلال فترة حكمه في التصدي لاعدائه من المغوليين والتتار الصليبيين الذين كانوا يرغبون في السيطرة على بلاده وأخذ الحكم منه، كما تعرض لبعض الخيانات من داخل قصره، كشفت بعض الأخبار انه من المقرر أن يتم عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان خلال الأيام القليلة المقبلة وخاصة شهر نوفمبر المقبل لعام 2024 بعد البدء في تصويره بشكل رسمي.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

القناة: الفجر الجزائرية.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 12130.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة اليرموك

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة آي تي في التركية

التردد: 11628.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي