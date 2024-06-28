شوفها قبل الكل.. نتائج البكالوريا سوريا 2024 أدبي وعلمي باستخدام الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع الوزارة moed.gov.sy

نتائج البكالوريا سوريا 2024 سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم السورية، حيث تتجه أنظار جميع طلاب الشهادة الثانوية سواء الشعبة الأدبية أو العلمية إلى موقع الوزارة من أجل معرفة درجاتهم، خاصة بعدما اعتمد وزير التربية والتعليم السوري محمد عامر النتيجة، حيث أصبح بإمكان أي طالب الحصول على النتيجة من خلال إضافة الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب من خلال موقع الوزارة.

نتائج البكالوريا سوريا 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية من خلال موقعها الرسمي أنها قامت بتطوير الرابط الذي يتم من خلاله الاستعلام عن النتيجة، وذلك بما يتناسب مع ضغط الطلاب عليه عند الاستعلام عن النتيجة، ولحمايته من أي عطل فني، كما يمكن الاستعلام عنها أيضا عبر موقع نتيجة نت.

كما صرحت الوزارة أن عملية فحص درجات الطلاب لا تزال مستمرة، ومن الجدير بالذكر أن عملية تصحيح أوراق الطلاب بدأت من 13 حزيران وهو آخر يوم في الاختبارات، بالإضافة إلى ذلك لم تتوقف عملية التصحيح أثناء إجازة عيد الأضحى، وأضافت أنها قامت بتصحيح عدد من المواد وباقي المواد سيتم الانتهاء منها في أسرع وقت.

وكشفت أن نسبة نجاح الطلاب هذا العام مرضية، وذلك بناء على المواد التي تم تصحيحها إلى الآن، وأن الامتحانات كانت تناسب جميع مستويات الطلاب، مع إضافة عدد قليل من الأسئلة التي تميز الطالب المتفوق.

رابط الاستعلام نتائج البكالوريا سوريا 2024

يمكن لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية في سوريا الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني من خلال السير على الخطوات التالية: