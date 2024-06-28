العديد من المزايا والمواصفات الرائعة: تعرف على كافة تفاصيل هاتف HONOR X9a الجديد

هاتف HONOR X9a الجديد يأتي بمزايا رائعة وتصميم جذاب يجعل منه خيارًا مميزًا لمحبي الهواتف الذكية، حيث يتميز الهاتف بشاشة فريدة وكبيرة، فضلاً عن الأداء العالي للمعالج والمزايا المتعددة التي تجعله من الخيارات المفضلة للكثيرين، دعونا نستعرض المواصفات الكاملة لهاتف HONOR X9a وسعره في بعض الدول.

تعرف على مواصفات هاتف HONOR X9a

مواصفات هاتف HONOR X9a بالتفصيل:

التصميم والبناء: يعمل هاتف HONOR X9a على دعم عدد 2 شريحة اتصال.

كما يزن الهاتف 175 جرامًا، مما يجعله خفيف الوزن وسهل الحمل.

الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف هي من البلاستيك، مما يوفر متانة عالية.

الذاكرة والتخزين: هناك أكثر من إصدار للهاتف، وذلك من خلال كل من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية، حيث تأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجا بايت، وتتنوع الذاكرة الصلبة ما بين اختيار 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت.

الشبكات والاتصال: يدعم HONOR X9a شبكات الاتصال من الجيل الثاني (2G) حتى الجيل الخامس (5G)، مما يوفر سرعة اتصال فائقة.

الشاشة: تعد شاشة الهاتف من نوع AMOLED، وهي منحنية من الجوانب بمساحة 6.67 بوصة، مما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة مريحة، بالإضافة إلى ذلك، تتحمل شاشة هاتف HONOR X9a الصدمات القوية، مما يوفر حماية إضافية.

الأداء: كما يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 695 5G من شركة كوالكم بتكنولوجيا 6 نانو، ومعالج رسومي من نوع Adreno 619، مما يوفر أداءً عاليًا في المهام اليومية.

نظام تشغيل هاتف HONOR X9a هو أندرويد 12 مع واجهة هونر Magic UI 6.1.

كاميرا وبطارية هاتف HONOR X9a

كاميرات هاتف HONOR X9a: الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، مما يوفر صور سيلفي واضحة.

الكاميرا الخلفية ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بدقة 5 ميجا بكسل للتصوير الواسع، والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو.

الأمان والميزات الإضافية: يدعم الهاتف مستشعر البصمة المدمج بالشاشة.

منفذ USB من نوع Type-C.

كما يدعم هاتف HONOR X9a خاصية فتح الهاتف من خلال التعرف على الوجه (Face Unlock).

البطارية: بطارية الهاتف سعتها 5100 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 40 واط، مما يوفر عمر بطارية طويل وشحن سريع.

عيوب هاتف HONOR X9a

على الرغم من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف، إلا أنه يعاني من بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة الاستخدام:

الهاتف لا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.

لا يدعم الهاتف إمكانية تركيب كارت ميموري لزيادة السعة التخزينية.

السماعات الخارجية تأتي بصوت عادي وليس ستيريو، مما قد يؤثر على جودة الصوت.

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