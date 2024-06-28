ماما جابت بيبي..فرحوا أولادكم نزل تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية لمشاهدة أغاني البيبي

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى حصري بأغاني جديدة تسعد العديد من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في بلادنا العربية لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي لمشاهدة ومتابعة أروع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية على مدار 24 ساعة لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح جميع تفاصيل التردد الحالي لقناة طيور الجنة بيبي.

حدث حالاً تردد قناة طيور الجنة بيبي

يرغب عدد كبير من محبي ومتابعي قناة طيور الجنة بيبي مشاهدة جميع البرامج الغنائية التي تقدمها القناة الفضائية الغير مشفرة ومتاحة للجميع لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عرب سات لمتابعة أحدث الأغاني التي تقدمها القناة الفضائية المجانية كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

كما معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أضبط تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط تردد طيور الجنة بيبي

قناة طيور الجنة بيبي الفضائية من القنوات التي يحبها الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين لذلك سوف نوضح لكم التردد الحالي للقناة الفضائية: