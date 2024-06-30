“الغرااامة كااام وسددها هُنــــا“ معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالعراق ur.gov.iq مديرية المرور العامة 

معرفة غرامات المرور الجديدة 2024، حرصا على السلامة العامة وأمان الطرق تطبق عقوبات مادية وعينية صارمة على من يخالف قواعد المرور ويرتكب مخالفات مرورية حيث يكون مطالب بدفع غرامة محددة خلال وقت معين والا يتم مضاعفة العقوبة عليه، وللتيسير على المواطنين والمقيمين بالعراق أطلقت الحكومة العراقية خدمة الكترونية تمكن الشخص من معرفة قيمة الغرامات الموقعة عليه وسدادها عبر الانترنت دون التوجه لإدارة المرور للاستفسار أو الدفع، وسنوضح لكم اليوم في هذا المقال رابط وطريقة الاستعلام عن غرامات المرور.

معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالعراق يمكن لأي صاحب مركبة في العراق معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة عبر الخدمة التي اطلقتها الادارة العامة للمرور والتي تهدف الى التيسير على المواطنين والمقيمين وتوفير وقتهم وجهودهم، وسنستعرض لكم الخطوات المتبعة للاستعلام عن قيمة الغرامات المرورية : الدخول الى بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط.

تسجيل الدخول للحساب الشخصي عبر ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

من قائمة الخدمات الالكترونية اختر خدمة “غرامة” للاستعلام عن المخالفات المرورية.

في الخانات المخصصة ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم اضغط على “استعلام”.

ستظهر امامك الغرامات الموقعة عليك والتي يتوجب عليك سداد قيمتها في الموعد المحدد. سداد غرامات المرور الجديدة 2024 توفر ايضا الادارة العامة للمرور بالعراق خدمة تمكن المستخدم من سداد قيمة الغرامات المرورية الكترونيا وذلك على النحو التالي : زيارة موقع اور الالكتروني عن طريق الضغط هنا.

بعد الدخول الى خدمة غرامة واتباع الخطوات اللازمة لمعرفة المخالفات المرورية.

ستجد قيمة الغرامات وبجانبها ايقونة السداد.

اختر الطريقة التي تناسبك للدفع الالكتروني وادخل البيانات المطلوبة.

اضغط على “ادفع” ليتم اعلامك بنجاح العملية ثم اطبع ايصال السداد واحتفظ به.