”هُنــــــا AADL 3“ سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية التسجيل aadl.com.dz في موقع الوكالة 

سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية، يرغب الكثير من المواطنين في الجزائر بالتقديم في مبادرة سكنات عدل والتي توفر سكن اجتماعي بتسهيلات كبيرة لمتوسطي الدخل الذين ليس لديهم المقدرة المادية على دفع مبالغ كبيرة لشراء مسكن مناسب، وبالفعل اعلنت الحكومة الجزائرية عن طرح وحدات سكنية جديدة في سكنات عدل 3 وحددت الشروط المطلوبة وكيفية التقديم وطرق السداد، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط التسجيل في سكنات عدل 3 والخطوات المتبعة وموعد التقديم.
سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية التسجيل
أتاحت الحكومة الجزائرية إمكانية التقديم بمبادرة سكنات عدل 3 والاستفادة من الدعم المقدم لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط والذي يمكن المستفيد من تملك وحدة سكنية مميزة وسداد ثمنها على أقساط ميسرة خلال سنوات طويلة، والتسجيل متاح فقط الكترونيا ويمكن للراغبين التسجيل بداية من يوم 3 يوليو وحتى يوم 5 يوليو القادمين وفي حالة مواجهة صاحب الطلب لأي مشاكل أثناء تقديم طلبه فيستطيع تقديم طعن للاعتراض وإعادة التسجيل، ووفقا لتفاصيل اعلان سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية فإن المتقدم يدفع على ثلاث مراحل مقدم يبلغ 20% من ثمن الوحدة ثم يسدد الباقي على أقساط تمتد لخمس وعشرون عاما، ويشترط أن يكون جزائري الجنسية وأن يكون لديه المقدرة على سداد الاقساط والا يكون استفاد من أي مبادرات سكنية سابقة.
رابط التسجيل في سكنات عدل 3
في الموعد المقرر لبدء التسجيل في سكنات عدل 3 يمكنكم بسهولة تامة الدخول على الرابط وتقديم الطلب على النحو التالي :
- زيارة موقع وكالة عدل الالكتروني الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط.
- ادخال بيانات الحساب الشخصي لتسجيل الدخول.
- تعبئة استمارة الطالب وادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- رفع المستندات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل.
- بعد التحقق من صحة المعلومات قم بإرسال الطلب.