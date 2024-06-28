”هُنــــــا AADL 3“ سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية التسجيل aadl.com.dz في موقع الوكالة 

سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية التسجيل

أتاحت الحكومة الجزائرية إمكانية التقديم بمبادرة سكنات عدل 3 والاستفادة من الدعم المقدم لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط والذي يمكن المستفيد من تملك وحدة سكنية مميزة وسداد ثمنها على أقساط ميسرة خلال سنوات طويلة، والتسجيل متاح فقط الكترونيا ويمكن للراغبين التسجيل بداية من يوم 3 يوليو وحتى يوم 5 يوليو القادمين وفي حالة مواجهة صاحب الطلب لأي مشاكل أثناء تقديم طلبه فيستطيع تقديم طعن للاعتراض وإعادة التسجيل، ووفقا لتفاصيل اعلان سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية فإن المتقدم يدفع على ثلاث مراحل مقدم يبلغ 20% من ثمن الوحدة ثم يسدد الباقي على أقساط تمتد لخمس وعشرون عاما، ويشترط أن يكون جزائري الجنسية وأن يكون لديه المقدرة على سداد الاقساط والا يكون استفاد من أي مبادرات سكنية سابقة.