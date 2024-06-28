سجل حااالا.. موقع التسجيل للعمل في الانتخابات 2024 services.ina-elections.dz

موقع التسجيل للعمل في الانتخابات 2024، من المقرر أن تقام الانتخابات الرئاسية في الجزائر العام الحالي 2024 وقد أتاحت الحكومة الجزائرية إمكانية مشاركة أي مواطن في الأعمال الانتخابية بشرط أن تتوافر فيه المعايير المطلوبة، وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك نزاهة الدولة وحرصها على عدالة الانتخابات وخروجها بصورة مشرفة دون ترك مجال لأي شخص لأن يتشكك في شفافية الاجراءات، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال كيفية التطوع للعمل في الانتخابات الجزائرية المقبلة.

موقع التسجيل للعمل في الانتخابات 2024 يمكن للراغبين في المشاركة بالأعمال الانتخابية في انتخابات الرئاسة الجزائرية القادمة للعام 2024 أن يسجلوا طلبهم عبر الانترنت، حيث أطلقت الحكومة رابط الكتروني على موقع حفاظ الامانة للعمل لتسجيل الطلب يستلزم فقط من المتقدم ادخال بعض البيانات والمعلومات الشخصية ومن ثم ارسال الطلب في غضون دقائق، والانتظار حتى يتم التواصل معه من الجهات المعنية لإعلامه بالنتيجة ولمعرفة الخطوة التالية، ويتساءل الكثيرون عن رابط التقديم، وللدخول الى موقع التسجيل للعمل في الانتخابات 2024 اضغط هنا. كيفية التسجيل للعمل في الانتخابات 2024 التسجيل للعمل في الانتخابات 2024 والتي ستجرى خلال الأشهر القادمة في الجزائر لن يستغرق منك سوى دقائق معدودة وذلك عبر الموقع الرسمي لبوابة حفاظ الامانة للعمل والذي اطلقته وزارة العدل الجزائرية لفتح المجال أمام المتطوعين للمشاركة في هذه المهمة القومية، وفيما يلي سنستعرض لكم طريقة التقديم بالخطوات : الدخول الى موقع حفاظ الامانة للعمل عبر الضغط على هذا الرابط.

من قائمة الخدمات الالكترونية اختر التسجيل للمشاركة في عمل الانتخابات.

قم بكتابة البيانات اللازمة للتسجيل بدقة في الخانات المخصصة ثم اضغط على “التالي”.

سيطلب منك ادخال المعلومات الخاصة بالمؤهل الدراسي والوظيفة ادخلها بشكل صحيح ثم اضغط “تسجيل”.