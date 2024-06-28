مشاهدة مسلسل خفايا القلوب الجزء الرابع الحلقة 16 على زي الوان zee alwan

مشاهدة مسلسل خفايا القلوب الجزء الرابع الحلقة 16

أعلنت قناة زي الوان عن موعد عرض الجزء الرابع من مسلسل خفايا القلوب والمقرر له الاثنين العاشر من شهر يونيو الجاري، المسلسل من بطولة آشي سينج وشجون باندي وشارين خاندوجا وغيرهم وتدور احداثه حول ميت التي تعول اسرتها وتعمل بوظيفة عاملة التوصيل التي يراها كل من حولها لا تناسبها كفتاة ولكنها تتحدى الجميع وتستمر في بذل جهدها لتحقيق اهدافها، المسلسل يعرض على شاشة زي الوان يوميا ما عدا السبت والاحد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.