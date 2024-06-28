مشاهدة مسلسل خفايا القلوب الجزء الرابع الحلقة 16 على زي الوان zee alwan

خفايا القلوب الجزء الرابع الحلقة 16، تعرض قناة زي الوان مجموعة من المسلسلات المميزة التركية والهندية وذلك بعد دبلجتها للغة العربية ومن أبرز هذه المسلسلات مسلسل خفايا القلوب الذي جذب اليه ملايين المتابعين من مختلف انحاء الوطن العربي بسبب قصته الرومانسية الدرامية المؤثرة واحداثه المثيرة التي تجعل المشاهد لا يشعر بأي ملل أثناء المتابعة بل ينتظر بفارغ الصبر الحلقة الجديدة لمعرفة مستجدات الأحداث، وقد توقف الجزء الرابع من المسلسل عند الحلقة الخامسة عشر وهذا ما دفع محبي المسلسل عن التساؤل عن موعد عرض الحلقة 16 وهذا ما سنوضحه لكم من خلال مقالنا التالي.
مشاهدة مسلسل خفايا القلوب الجزء الرابع الحلقة 16
أعلنت قناة زي الوان عن موعد عرض الجزء الرابع من مسلسل خفايا القلوب والمقرر له الاثنين العاشر من شهر يونيو الجاري، المسلسل من بطولة آشي سينج وشجون باندي وشارين خاندوجا وغيرهم وتدور احداثه حول ميت التي تعول اسرتها وتعمل بوظيفة عاملة التوصيل التي يراها كل من حولها لا تناسبها كفتاة ولكنها تتحدى الجميع وتستمر في بذل جهدها لتحقيق اهدافها، المسلسل يعرض على شاشة زي الوان يوميا ما عدا السبت والاحد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
تردد قناة زي الوان
ولمشاهدة مسلسل خفايا القلوب الجزء الرابع الحلقة 16 يمكنكم استقبال قناة زي الوان بسهولة تامة على اجهزتكم والاستمتاع بما تقدمه من محتوى مميز وبرامج ترفيهية رائعة وذلك عبر ضبط ترددات القناة على النحو التالي :
تردد قناة زي الوان نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11277
- الاستقطاب : افقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
تردد قناة زي الوان عرب سات
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11862
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6