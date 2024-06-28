الحلقة الأولى Season 2 حصريا.. الموسم الثاني مسلسل محمد الفاتح على قناة الفجر الجزائرية HD

الموسم الثاني مسلسل محمد الفاتح ، السلطان محمد الفاتح أحد المسلسلات التاريخية التي عرضت في تركيا هذا الموسم وحققت نجاح كبير واستمرت بسبب ارتفاع نسب المشاهدة، وقد خالف المسلسل التوقعات التي كانت تنبيء بفشله بسبب انتاج اكثر من مسلسل بنفس الاسم ولنفس الشخصية وتوقفهم بعد بداية عرضهم بوقت قصير، ولكن شعبية المسلسل الواسعة أجبرت شركة الانتاج على الاعلان عن تصوير موسم جديد من المسلسل بعد انتهاء الموسم الاول عند الحلقة الخامسة عشر، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض حلقات الموسم الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح.

الموسم الثاني مسلسل محمد الفاتح

النجم التركي سيركان تشاي اوغلو يجسد دور محمد الفاتح في مسلسل محمد سلطان الفتوحات الذي قاد الدولة العثمانية لتحقيق انتصارات عظيمة أهمها فتح مدينة القسطنطية وتولي حكم البلاد على الرغم من صغر سنه عند توليه الإمارة خلفا لوالده مراد خان، ويعرض المسلسل على مدار خمسة عشر حلقة احداثا مثيرة للصراعات التي خاضها محمد من أجل فرض شخصيته واثبات قوته للجميع حيث كان يظن من حوله أنه لن يتمكن من الاستمرار على العرش، ويعرض المسلسل على قناة TRT التركية كل ثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء ولكن انتهى الموسم الاول من المسلسل الاسبوع الماضي ولم يتم عرض حلقة جديدة واعلنت شركة ميراي للانتاج عن اتاجهها لتصوير موسم جديد من المسلسل سيعرض في شهر اغسطس أو سبتمبر المقبل.

مشاهدة الموسم الثاني مسلسل محمد الفاتح

يمكن لمتابعي مسلسل محمد الفاتح من كافة انحاء الوطن العربي مشاهدة حلقات الموسم الثاني مترجمة عبر مواقع فيديو لاروزا وماي سيما وغيرها، كما ستعرض قناة الفجر حلقات المسلسل بعد أن قامت بشراء حقوق بثه فضائيا.