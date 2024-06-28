أسعار غير متوقعة|.. إليكم الأسعار المتوقعة للبنزين والديزل في الامارات لشهر يوليو 2024

تعد أسعار الوقود، بما في ذلك البنزين والديزل، من المواضيع المهمة التي تؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية في الإمارات العربية المتحدة، مع اقتراب شهر يوليو 2024، يترقب المواطنون والمقيمون الإعلان عن الأسعار الجديدة للوقود، والتي تعتمد على عوامل متعددة تشمل التغيرات في أسعار النفط العالمية والسياسات المحلية، وتلعب أسعار الوقود دوراً حيوياً في تحديد تكاليف المعيشة والنقل والتأثير على الاقتصاد بشكل عام، وفي هذه المقالة، سنتناول التوقعات المتعلقة بأسعار البنزين والديزل في الإمارات لشهر يوليو 2024، والعوامل التي قد تؤثر على تلك الأسعار، وكذلك تأثيراتها المحتملة على الأفراد والشركات في الدولة.

الأسعار المتوقعة للبنزين والديزل في الامارات لشهر يوليو 2024

تشهد أسعار الوقود في الإمارات تغيرات ملحوظة مع اقتراب شهر يوليو 2024، ومن المتوقع أن تكون:

سوبر 98 : تراجع السعر من 3.34 درهم في يونيو إلى 3.14 درهم في يوليو.

خصوصي 95 : انخفض السعر من 3.22 درهم في يونيو إلى 3.02 درهم في يوليو.

إي بلس 91 : هبط السعر من 3.15 درهم في يونيو إلى 2.95 درهم في يوليو.

ديزل : انخفض السعر من 3.07 درهم في يونيو إلى 2.88 درهم في يوليو.

تعكس هذه التغييرات تراجعًا عامًا في أسعار الوقود، مما قد يكون له تأثيرات إيجابية على تكاليف النقل والمعيشة في الدولة.

زيادة أسعار البنزين في الامارات 2024

شهدت أسعار البنزين في دولة الإمارات ارتفاعاً لشهر مايو/ أيار، حيث زادت بنسبة تتراوح بين 6% و6.5%، مما يمثل زيادة قدرها 19 فلساً لكل لتر، في المقابل، انخفض سعر الديزل بنسبة 0.5%، أي بمقدار فلسين لكل لتر.