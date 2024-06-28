Season 2 الآن حصريا.. تابع وشاهد مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني الحلقة الأولى العرض الجديد على قناة الفجر الجزائرية HD

مسلسل صلاح الدين الايوبي حقق نجاحا كبيرا لم يكن متوقعا ليستمر عرض حلقاته لأكثر من ثمانية أشهر بسبب نسبة المشاهدة المرتفعة، ويسرد المسلسل في اطار درامي قصة حياة البطل المسلم صلاح الدين الايوبي الذي هزم الصليبيين وفتح مدينة القدس وخاض في سبيل ذلك العديد من المعارك مع أقوى الجيوش الصليبية، ويتساءل متابعي المسلسل في الوطن العربي عن موعد عرض الحلقة الجديدة منه وكيفية مشاهدة حلقات المسلسل مترجمة.

الموسم الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي

مسلسل فاتح القدس صلاح الدين الايوبي مسلسل تركي تاريخي من بطولة النجم اوغور غونيش الذي يجسد فترة شباب هذا القائد الذي تربى على حب الدين والوطن وقيمة الارض والمقدسات، وبالفعل استطاع بشجاعته وبذكائه وعزيمته القوية أن يهزم الصليبيين ويستعيد القدس من بين ايديهم، ويعرض المسلسل الحروب والمعارك التي خاضها صلاح الدين ضد اعداءه والاستراتيجيات التي استخدمها من أجل تحقيق الانتصار، والاسبوع الماضي عرضت اخر حلقات الموسم الاول من مسلسل صلاح الدين الايوبي وهي الحلقة الثامنة والعشرون، وأعلنت الشركة المنتجة أكلي فيلم عن وجود موسم ثاني من المسلسل سيتم عرضه في شهر سبتمبر من العام الحالي.

مشاهدة الموسم الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي

يعرض مسلسل صلاح الدين الايوبي على قناة TRT التركية كل اثنين في الثامنة مساء، ويتابع الملايين من الجمهور العربي المسلسل وينتظرون كل حلقة منه بشغف وحماس كبيرين، وذلك بسبب احداثه المثيرة والشيقة التي جذبت متابعين له من مختلف الدول ومن كافة الفئات، ويبحث هؤلاء عن طريقة لمتابعة حلقات الموسم الجديد، ولمشاهدة المسلسل مترجم يمكنكم فتح المواقع المتخصصة مثل فيديو لاروزا واراب سيد وديلي موشن وغيرها.