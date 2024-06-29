القناة الأولى في بث الأخلاقيات والقيم للأطفال.. استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة 2024

في الآونة الأخيرة، ارتفعت عمليات البحث عن تردد قناة طيور الجنة 2024 على مختلف الأقمار الصناعية مثل عرب سات ونايل سات، وذلك لأنها قناة مميزة لملايين من المتابعين في مصر والوطن العربي الذين يرغبون في متابعة أغاني الأطفال المميزة والممتعة والتى تعمل على بث القيم المفيدة والأخلاقيات للأطفال ومن خلال مقالنا هذا سنذكر تردد قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة

تعد قناة طيور الجنة واحدة من القنوات المفضلة للأطفال، وهي قناة آمنة بالنسبة لهم، مما يجعل أولياء الأمور يطمئنون للمحتوى الذي يتم عرضه بها وتتوفر تردداتها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة على قمر النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة

يمكن تنزيل قناة طيور الجنة بكل سهولة عند اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم فتح قائمة الإعدادات عبر استخدام جهاز التحكم عن بعد.

من ثم يتم اختيار خيار البحث عن القنوات اليدوي.

بعد ذلك يتم ادخال التردد الجديد وقيمة الترميز ونوع الاستقطاب.

من ثم يتم البحث عن القناة والإنتظار حتى يتم العثور عليها.

ثم يتم الضغط على حفظ الإعدادات.

مميزات قناة طيور الجنة

يوجد العديد من المميزات الهامة التي يمكن التعرف عليها فيما يلي