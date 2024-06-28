5000 شدة من ببجي مجانا بدون حظر مجربة ومضمونة احترف اللعبة

تعتبر لعبة ببجي من أشهر الألعاب القتالية الإلكترونية على مستوى العالم في الوقت الحالي، حيث يلعبها ملايين الأشخاص يومياً لذلك يتساءلون عن كيفية الحصول على شدات ببجي بشكل مجاني تماما وباستخدام الايدي لتحسين فرصهم في الفوز ومن خلال مقالنا هذا سنذكر اسهل طريقه لشحن شدات ببجي مجانا بالخطوات.

شحن شدات ببجي موبيل

تختلف إجراءات شحن شدات ببجي على الهاتف المحمول حسب نظام التشغيل المستخدم، وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

في البداية يتم الدخول إلى متجر التطبيقات المتوفر على هاتفك المحمول، سواء كان جوجل بلاي أو آب ستور، حسب نظام التشغيل الذي تستخدمه.

من ثم سوف سيتم عرض شريط البحث في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية، ويمكنك كتابة “شحن شدات PUBG” فيه.

ستظهر نتيجة تعبئة الشدات في القائمة الأولى للنتائج المقترحة.

ينبغي لك النقر على زر “الشراء” ومن ثم متابعة خطوات الدفع عبر الإنترنت.

بعد إكمال عملية الدفع الإلكتروني، ستضاف كمية الشدات الخاصة بالشحنة إلى حسابك الشخصي في اللعبة، مما يمكّنك من الاستفادة من مزاياها.

شحن شدات PUBG Mobile من الموقع الرسمي

يمكنك ط شحن الشدات للعبة ببجي من خلال الموقع الرسمي الخاص باللعبة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم فتح متصفح الإنترنت على الهاتف الذكي ومنه يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي لهذه اللعبة.

من ثم يتم الدخول إلى حساب اللاعب الشخصي على الموقع الإلكتروني.

في الصفحة الرئيسية للموقع سيتم عرض جميع الباقات والعروض المتاحة لشراء الشدات.

يقوم المستخدم بتفحصها ومن ثم يختار النوع الأمثل للعرض بالنسبة له.

اتباع الخطوات بشكل كامل يؤدي في النهاية إلى إعادة شحن الشدات، ومن ثم وصولها إلى حساب اللاعب الشخصي والاستفادة من مزاياها.

أكواد شحن ببجي مجانا 2024

يوجد بعض أكواد شحن ببجي مجانا 2024 تم تزويدها باللعبة وهي مجانية طط، حيث قامت إدارة اللعبة بإتاحتها لكافة المستخدمين وفيما يلي سنذكر أكواد الشحن: