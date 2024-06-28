season 6 HD حصريا.. مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس لمشاهدة ومتابعة أجمل الأحداث التاريخية

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، انتظر محبي مسلسل المؤسس عثمان عرض حلقة جديدة من المسلسل الاسبوع الماضي ولكن صدم الجمهور بعدم وجود حلقة واعلان قناة atv عن انتهاء الموسم الخامس عند الحلقة رقم 164 ونية الشركة المنتجة تصوير موسم سادس وعرضه خلال الأشهر القادمة بسبب النجاح الساحق الذي حققه المسلسل في تركيا والوطن العربي، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان والقنوات الناقلة للمسلسل مترجم.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

مسلسل المؤسس عثمان الذي جذب جمهور كبير بمجرد عرض اولى حلقاته في العام 2019 وذلك بسبب عرضه أحداث تاريخية لحقبة هامة في تاريخ تركيا والعالم الاسلامي وذلك عندما استطاع عثمان الغازي الابن الاصغر لارطغرل تأسيس الدولة العثمانية والنهوض بها بعدما كانت تعاني في فترة من الفترات من الضعف والهوان، وقد نجح في التغلب على اعداءه سواء الصليبيين او التتار او المغول وهزمهم بقوته وجسارته وذكاءه الحاد وكذلك تصدى لأبناء قبيلته الذين سعوا للايقاع به ونصبوا له الفخاخ والمكائد، المسلسل من بطولة النجم المحبوب بوراك اوزجيفيت الذي قدم على مدار مائة واربعة وستون حلقة أداء رائع وتجسيد مميز للشخصية، وفي خبر سار لمتابعي مسلسل المؤسس عثمان سيتم تصوير جزء جديد من المسلسل على أن يتم عرضه في شهر سبتمبر القادم وهو الموعد المقرر لبداية الموسم في تركيا.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

مسلسل المؤسس عثمان الذي سيتم بث حلقات جديدة منه في شهر سبتمبر لهذا العام يمكن لمتابعيه من الوطن العربي مشاهدة حلقاته اولا بأول مترجمة من خلال موقع فيديو لاروزا وموقع ديلي موشن، أو على شاشات التلفاز عبر قناة الفجر التي تعرض حلقة جديدة من المسلسل كل خميس.