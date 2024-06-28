هنا.. سحب نقاط الشهادة المتوسطة بالجزائر عبر الديوان الوطني الجزائري

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في الجزائر عن كيفية سحب نقاط الشهادة المتوسطة بالجزائر حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط (البيام) لعام 2024 ولذا بدء الطلبة في مختلف الولايات في التحضير لمعرفة كيفية الحصول على النتائج، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

سحب نقاط الشهادة المتوسطة بالجزائر

بعد أن قام العديد من المواطنين باستخراج نتائج البيام أمس بدء البحث المكثف عن كيفية سحب نقاط الشهادة المتوسطة بالجزائر على موقع الديوان الوطني، حيث قد أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنه كان من المتوقع أن تظهر النتائج يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو، لكنها ظهرت امس الخميس كما يمكنك استخراج نتائج الطلاب عبر موقع فضاء أولياء التليمذ.

الاستعلام عن نتائج البيام

تعد مرحلة التعليم المتوسط في الجزائر من المراحل التعليمية المهمة، حيث يهدف الطلاب إلى النجاح فيها للانتقال إلى المرحلة الثانوية وقد قامت وزارة التربية الوطنية بتوفير موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتيسير استخراج نتائج “البيام” لعام 2024 بسهولة ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-