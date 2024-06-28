وزارة التربية العراقية تعلن رابط نتائج الثالث المتوسط العراق عبر هذا الرابط

انهى طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق امتحانات الدور الأول لعام 2024 في الثالث من شهر يونيو، ومن المنتظر أن يتم اعلان النتائج قريبًا لطمأنة كافة الطلاب حول درجاتهم النهائية لهذا العام الدراسي، وذلك بعد اكتمال كافة إجراءات المراجعة والتدقيق حيث ستظهر النتائج في كافة المحافظات دفعة واحدة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

موعد نتائج الثالث المتوسط في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية خبراً عاجلاً ومهماً لطلاب الصف الثالث المتوسط وأفاد موقع الوزارة أنها أشارت إلى موعد إعلان نتائج طلاب الثالث المتوسط، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن النتائج رسمياً خلال الأسبوع القادم بعد انتهاء عمليات التصحيح وأوضحت الوزارة أن النتائج الآن في مرحلة التدقيق النهائي حتى يتم رفع الدرجات مباشرة للطلاب.

استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024

يمكن معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 للدور الأول في العراق فور إعلانها وإليكم التفاصيل كالتالي: