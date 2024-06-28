بشكل رسمي استعلم الآن نتائج الطلاب عبر منصة اوبن ايمس علامات الطلاب فور الظهور

أعلنت وزارة التعليم في الأردن عن إمكانية الوصول إلى نتائج الامتحانات بشكل إلكتروني من خلال منصة “أوبن إيمس”، حيث تتيح هذه المنصة استخراج علامات الطلاب في كافة المراحل الدراسية وفي جميع الإدارات والمحافظات التعليمية وقد تم الإعلان عن نتائج العديد من المراحل الدراسية في الفترات الأخيرة ويتعين على الطلاب التسجيل في المنصة أولاً حتى تمكنوا من الاستعلام عن النتائج والاستفادة من الخدمات الأخرى التي توفرها المنصة وتتميز هذه المنصة بعدة مزايا للطلاب وأولياء الأمور، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

اوبن ايمس نتائج الطلاب

يمكن التعرف على كيفية التسجيل في منصة “أوبن إيمس” للحصول على نتائج الطلاب في الأردن لعام 2024، والتي تمكن الطالب من الاطلاع على نتائجه وتتضمن الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول علي موقع أوبن إيمس الرسمي.

من ثم يتم الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم ورقم البطاقة الوطنية للطالب.

كتابة كلمة السر التي تتضمن الرقم الوطني للطالب مع إضافة @Moe.

انقر على زر تسجيل الدخول من قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم اختر ملف الجدول الزمني.

قم بتحديد الصف والفصل الدراسي.

ثم الضغط على عرض النتائج

التسجيل في منصة اوبن ايمس 2024

حرصت وزارة التعليم في الأردن على تفعيل وتوفير رابط منصة أوبن إيمس، استعدادًا لإعلان نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني المترقبة في الأيام القليلة القادمة حيث يمكنكم التسجيل في اوبن ايمس عبر اتباع الخطوات التالية: