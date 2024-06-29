اشتريها دلوقتي بالتقسيط كمان…سيارة تويوتا كورولا ب900 ألف جنيه بالمواصفات دي

سيارة تويوتا كورولا ب900 ألف والذي يهتم الكثير من الأشخاص بالتعرف على أسعار السيارات ومواصفاتها، وقد ازداد تساؤل البعض في الآونة الأخيرة عن السعر الذي سجلته سيارة تويوتا كورولا في مصر، وذلك لأنها تعد من أفضل السيارات لهذا العام، كما أنها جاءت بأكثر من فئة، ويختلف سعر السيارة من فئة لأخرى، ولذلك من خلال مقالنا سوف نعرض لكم أهم مميزات السيارة وأسعارها بكل فئاتها.

سيارة تويوتا كورولا ب900 ألف

تعد سيارة تويوتا كورولا من أبرز السيارات التي حققت نسبة مبيعات عالية منذ بداية العام في مختلف دول العالم، وذلك لأنها تتمتع بقدر كبير من المزايا، وإليكم بعض من مميزاتها فيما يلي:

تعمل السيارة بقوة مائة وعشرين حصان.

كما أن سعة المحرك 1600 سي.

تستهلك السيارة ما يقرب من ثمانية إلى ستة لترات لقطع مسافة مائة كيلومترات.

تتميز السيارة بوزنها الخفيف.

جاءت السيارة مزودة بألواح من الفولاذ عالي الدقة والجودة.

مزود في السيارة نظام مانع لإنغلاق الفرامل.

تحتوي السيارة على مساند للرأس.

السيارة مزودة بأجهزة الاستشعار من الأمام والخلف.

بها نظام لتثبيت كراسي الأطفال للحماية.

بها إنذار يعمل عند السرقة.

تحمل السيارة مساعد وقوف ذكي من نوع بانورامي للحماية بشكل كبير.

أسعار سيارة تويوتا كورولا

يختلف سعر السيارة في مصر باختلاف الفئة، وإليكم أسعارها فيما يلي: