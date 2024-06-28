هاتف خرافي بامكانيات جباره.. Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G في الأسواق العربية وأهم مميزاته

اصبحت الهواتف الذكية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية مع تطور التكنولوجيا بسرعة حيث تسعى الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى تقديم أفضل الميزات والتقنيات في أجهزتها تعد شركة شاومي واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال حيث تطرح باستمرار هواتف تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب هذا الجهاز ليس مجرد هاتف ذكي بل هو أداة متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة من اللعب التصوير الفوتوغرافي إلى أداء المهام اليومية بكفاءة عالية

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G في الأسواق العربية

نعرض اليكم اليوم من خلال هذا المقال قائمة بااسعار الهاتف فى العديد من الدول المختلفة والتى جاءت على النحو الآتي:

في السعودية: يتوفر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G بسعر حوالي 2699 ريال سعودي لنموذج 12 جيجابايت رام و512 جيجابايت تخزين داخلي.

في مصر: يتراوح سعر الهاتف بين 18000 إلى 20000 جنيه مصري تقريبا حسب المواصفات والتجار التى يتوافر الهاتف لديهم.

مميزات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G