سي اولادك في الاجازة.. تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على عرب سات ونايل سات بأقوى إشارة

أصبحت قنوات الأطفال جزءا من اهتمامات الأسرة نظرا لاهتمام وتركيز الأطفال على مشاهدتها وما تقدمه هذه القنوات من محتوى ترفيهي، لذلك يحظى تردد قناة طيور الجنة بيبي بأولوية في البحث عن قنوات الأطفال الفضائية فهي تقدم محتوى ممتع ومسلي وهادف للأطفال الصغار من عمر الشهور، مما يجعل الأسرة تشعر بالاطمئنان على أطفالها أثناء مشاهدة الأغاني الترفيهية والتعليمية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024

يمكن مشاهدة قناة طيور الجنة بيبي ومتابعتها عبر الترددات التي وفرتها القناة على الأقمار الصناعية الترددات هي:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

تنزيل التردد على عرب سات

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11310.

معدل الاستقطاب: رأسي.

جودة القناة: HD

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال

هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لإضافة وتحميل تردد قناة طيور الجنة، هذه الخطوات تشمل:

من القائمة الرئيسية في ريموت كنترول.

اختار ضبط التردد يدويا على جهاز الاستقبال.

أدخل معلومات تردد القناة ومعامل التصحيح وسرعة الترميز واتجاه الاستقطاب وحدد القمر الصناعي.

اضغط على زر بحث.

ستظهر القناة على شاشة التلفاز.

اضغط على زر حفظ البيانات يؤدي إلى تثبيت تردد القناة على جهاز الاستقبال.

أناشيد وأغاني قناة طيور الجنة بيبي 2024

تعد قناة طيور الجنة واحدة من القنوات الأكثر متابعة في العالم العربي حيث تقدم أغاني ترفيهية وتعليمية للأطفال، مما يجعل الأطفال يستمتعون بمشاهدتها وتتضمن هذه الأغاني: