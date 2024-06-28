التقديم كمان أيام|…حجز شقق الإسكان لمحدودي الدخل بمقدم 27 ألف+الأوراق المطلوبة للتقديم في وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنين

حجز شقق الإسكان لمحدودي الدخل، والذي ينتظر الكثير موعد طرحها في الآونة الأخيرة ويتساءلون عنها باستمرار، حيث تقدم وزارة الإسكان هذا المشروع بهدف مساعدة المواطنين محدودي الدخل، ويتم طرح المواطنين المستحقين لهذه الوحدات ومنحهم سنوات عديدة للسداد، كما يتم تقسيم قيمة الوحدات على أقساط شهرية مريحة، ولكن هناك بعض الإجراءات اللازم القيام بها لحجز وحدة سكنية، سوف نتعرف معًا على كافة المتطلبات للحجز في السطور التالية.

حجز شقق الإسكان لمحدودي الدخل

هناك بعض الخطوات اللازم القيام بها للتسجيل والاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي، وإليكم الخطوات المطلوب إتباعها فيما يلي:

الانتقال نحو الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

اختيار خدمة الاستعلام عن الوحدات السكنية.

تحديد المشروع المطلوب التقديم عليه.

ثم البدء في إدخال بيانات المواطن الراغب في التقديم بشكل دقيق.

كما يتطلب إرفاق بعض المستندات.

وأخيرًا يتم إرسال الطلب بعد التأكد من صحة كافة البيانات المدخلة.

موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

سيتم العمل على تقديم الشقق السكنية للمستحقين بداية من اليوم الثلاثين من شهر يونيو الجاري حسب ما حددت وزارة الإسكان، ويجدر بنا الإشارة إلى أن الوحدات المتوفرة في هذا المشروع تتراوح مساحتها بين خمسة وتسعين متر إلى مائة متر، وقد تصل سنوات التقسيط لقيمة الوحدة بين ثلاث إلى سبع سنوات.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل

هناك بعض المستمسكات المطلوب توفيرها عند الرغبة في حجز شقة سكنية في المشروع الذي أطلقته وزارة الإسكان لدعم محدودي الدخل، ومن أبرز هذه الأوراق والمستندات ما يلي: