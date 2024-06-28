تردد قناة ماجد الفضائية علي التلفزيون 24 ساعة دون توقف.. قيم واخلاق لعيـالك

تردد قناة ماجد الفضائية يتم البحث عنه بشكل مكثف، فهذه القناة تم انشائها سنة 2015 ،وهي قناة متخصصة في عرض أفلام متنوعة ومختلفة من الرسوم المتحركة (الكرتون) التي يحب الأطفال مشاهدتها كثيرا ويبحث عنها الكثير دائما، وبالإضافة أيضا الي انها تقوم ببث باقة من البرامج والمسابقات ويعتبر اهتمام القناة كان افلام كرتون للأطفال.بالإضافة الي ان القناة تابعة لمجلة شهيرة موجودة في أبو ظبي ، وأيضا هي الي وقتنا هذا مازالت تعرض في الاسواق وهي قناة تساعد على تنمية مهارات الاطفال.

تردد قناة ماجد الفضائية

يتم البحث بشكل يومي من قبل الآباء والأمهات عن تردد قناة ماجد الفضائية التي تعرض أفضل الافلام الكرتونية للأطفال والتي نالت على نسبة مشاهدة عالية لما تتميز به من مميزات جعلتها الاقوى والأشهر بين باقي قنوات الأطفال، حيث تعتبر هذه القناة آمنة على الأطفال ومقوية لمهاراتهم، وذلك لأنها تعرض محتوى مفيد للأطفال يزيد من المعرفة العلمية لدى الأطفال.

تردد قناة ماجد على الأقمار الصناعية

يقوم العاملين على قناة ماجد الفضائية بتغيير التردد الخاص بها كل فترة لضمان جودة عرض محتواها، ويكون تردد قناة ماجد الفضائية الجديد على النحو التالي:

التردد : 11526.

القمر الصناعي : نايل سات .

الاستقطاب : عمودي .

معدل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 .

تردد قناة ماجد عرب سات

التردد : 11804.

القمر الصناعي : عرب سات .

الاستقطاب : عمودي .

معدل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 .

كيفية استقبال تردد قناة ماجد علي القمر الصناعي نايل سات

لتتمكن من استقبال تردد قناة ماجد علي التليفزيون الخاص بك بصوت بصورة جيدة على قمر نايل سات ما عليك سوي ان تتبع الخطوات التالية لتستطيع ضبط تردد قناة ماجد علي الريسيفر الخاص وهي كالآتي.