“رسميا” ظهرت نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في جميع المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية رسميا عن نتائج الثالث موسط الدور الأول في جميع المحافظات العراقية، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح واستكمال عمليات الرصد والتدقيق في كنترولات الامتحانات في جميع المحافظات العراقية، وقد تم رفع النتائج الوزارية للصف الثالث متوسط بشكل مركزي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في جميع المحافظات العراقية

كانت أوقفت لجان تصحيح أوراق الامتحانات للصف الثالث متوسط العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وبعد انتهاء الإجازة، استأنف المعلمون والمعلمات في اللجان المشرفة العمليات المتبقية لتسريع إعلان نتائج الثالث متوسط 2024.

وقد أنهى طلاب الصف الثالث المتوسط في كافة المحافظات العراقية أداء الامتحانات الوزارية النهائية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الحالي، وأكدت جميع المديريات أنها لم تتلق أي شكاوى بخصوص الأسئلة وصعوبتها.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق

تم الإعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024 للدور الأول منذ قليل، وقد تم نشر نتائج الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا، حيث تم نشر النتائج والدرجات على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا، ويستطيع للطلاب الآن معرفة نتائجهم عبر استخدام رقم جلوسهم.

لمعرفة نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول 2024 في جميع المحافظات العراقية، يمكنكم زيارة موقع “نتائجنا” الذي خصص لإعلان نتائج الامتحانات لكل المراحل الدراسية.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 ومعرفة نتائج الامتحانات الوزارية للصف الثالث متوسط 2024 للدور الأول، يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخراج النتائج من خلال الخطوات التالية: