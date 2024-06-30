هســـــة pdf نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول عمـــوم المحافظات موقع نتائجنا (وزارة التربية العراقية).. بالرقم الامتحاني طلعهـــا

يتساءل الكثير من الطلاب في دولة العراق عن نتائج الثالث متوسط حيث أنها مرحلة هامة جدا ومقلقة بالنسبة للطلاب وأيضا أولياء الأمور، وقد تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب ظهور النتائج في العديد من المحافظات خاصة بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الإمتحانات، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور النتائج بفارغ الصبر، وسنقوم بعرض جميع التفاصيل المتعلقة بطريقة الحصول على النتائج خلال سطور هذا المقال.

نتائج الثالث متوسط

يبحث جميع الطلاب المقيدين في الصف الثالث متوسط عن نتائج بعد أن تم الانتهاء من الاختبارات المقررة لهذه المرحلة، وذلك لأن هذه المرحلة من أهم المراحل في حياتهم والجدير بالذكر أنه لا داعي للقلق من ناحية عدم نجاح الطلاب في الدور الأول، فهناك دور ثان لإعادة الامتحانات وفرصة ثانية للدراسة والنجاح بتفوق، وحتى هذه اللحظة جاءت الأخبار عن المتعلقة بالنتيجة بأنها مبشرة ونسبة النجاح بها مرتفعة عن العام الماضي، وسيتم الاعلان عنها قريبا خلال موقع الوزارة الالكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

تقوم وزارة التربية والتعليم برفع نتائج الثالث متوسط عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية التعليمية، ويمكن لجميع الطلاب الإستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية.:

الخطوة الأولى يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية او موقع نتائجنا

ثم يقوم بتحديد المرحلة الدراسية المراد الإستعلام عنها.

بعد ذلك على الطالب أن يقوم بكتابة المحافظة التي ينتمي إليها.

قم بكتابة إسمك الرباعي ورقم جلوسك بدقة وبطريقة صحيحة.

اضغط على إظهار النتائج.

وسوف تظهر النتيجة فورا.

خطوات الإعتراض على نتائج الثالث متوسط

يمكن لأي طالب من الطلاب أن يقوم بالإعتراض علي النتيجة الخاصة به إذا كان لديه شك في درجاته الخاصة بالدور الأول وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: