” هسه ظهر” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم المحافظات العراقية منصة مظلتي spa.gov.iq

تزايدت عمليات البحث في الوقت الراهن حول كيفية معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، يتساءل العديد من المواطنين العراقيين عن هذا الأمر وكيف يمكنهم معرفة نتائج الوجبة الأخيرة سواء بالقبول أو الرفض، تتولى الوزارة مسؤولية كل ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية في العراق حيث توفر رابطا إلكترونيا يمكن من خلاله الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية، في هذا المقال سوف نوضح المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابعونا للحصول على المزيد من المعلومات.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن الاطلاع على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة 2024 من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية التي توفرها الوزارة في العراق وذلك عبر اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

توجه إلى المنصة الإلكترونية “مظلتي” المتوفرة على موقع الوزارة.

اضغط على خيار “الاستفسار عن الرعاية الاجتماعية”.

حدد الوجبة الاخيرة.

اكتب المحافظة.

أدخل كافة البيانات.

انقر على زر الإستعلام.

ستعرض نتيجة جميع الأسماء المدرجة في الرعاية الاجتماعية للواجب السابعة.

برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تقدم الرعاية الاجتماعية في العراق أشكالا متعددة من الدعم للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود في جميع أنحاء البلاد، من بين هذه الأشكال برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يتضمن تقديم مساعدة للأسر الأكثر احتياجا، وذلك بشرط أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود أو أن تكون الأسرة فقيرة ولا تمتلك دخلا شهريا ثابتا، وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتوزيع بعض الوجبات بشكل دوري لجميع المستفيدين من هذا الدعم، يمكن التقديم للحصول على هذا الدعم عبر الدخول إلى منصة “مظلتي” أو زيارة مكاتب الرعاية الاجتماعية التابعة للمحافظة التي يعيش فيها المتقدم وتقديم طلب للحصول على البرنامج وانتظار الرد سواء بالموافقة أو الرفض.