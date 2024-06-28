اتفرج من البيت.. القنوات المفتوحة الناقلة لكوبا أمريكا 2024 على مختلف الأقمار الصناعية

يشهد محبي كرة القدم العديد من المباريات الشيقة والمثيرة التي تعرض خلال الفترة القادمة، ولهذا يتم البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لكوبا أمريكا 2024، وتعد تلك البطولة من ضمن البطولات القارية الهامة جدا، حيث كان موعد إقامة تلك البطولة في يوم الأحد الماضي الموافق 23 يونيو، وكانت الجولة الأولى بين منتخبي الإكوادور ومنتخب فنزويلا.

القنوات المفتوحة الناقلة لكوبا أمريكا 2024

العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لكوبا أمريكا 2024، والتي أعلنت عن ذلك قبل بدء البطولة، حتى يتمكن المشاهد من استقبال القنوات على التلفاز، حيث تعد تلك القنوات مجانية لا تحتاج إلى أي اشتراكات، حتى يتم مشاهدة بطولة كوبا أمريكا، وبالنسبة للقنوات العربية فإنه لم يتم الإعلان عن أي قناة عربية تمكنت من عرض تلك البطولة، لذا فإن جميع القنوات التي سنذكرها لكم تعد أجنبية، يجب معرفه فقط التردد وسيتم تحميلها بكل سهولة، ومن ضمن تلك القنوات هي كالتالي:

قناة IRIB Varzesh.

قناة Varzish Sport.

قناة canal 5 mexico.

تردد قناة IRIB Varzesh

من السهل متابعة مباريات كوبا أمريكا 2024 على التلفاز، عليك فقط بمعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لها، ومن ضمن تلك القنوات هي قناة IRIB Varzesh عليك بمعرفة التردد الخاص بها، حتى يتم استقبالها على التلفاز، ولهذا يعد تردد القناة عبارة عن الآتي:

القمر الصناعي: Intelsat 902.

تردد القناة: 11555.

معدل الترميز: 30000.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة Varzish Sport الطاجيكية

من ضمن القنوات المفتوحة التي تبث مباريات كوبا أمريكا للعام الحالي هي قناة Varzish Sport، حيث تعد تلك القناة هي ضمن القنوات الرياضية الشهيرة في طاجيكستان، حيث تعرض الكثير من المباريات والبطولات الشهيرة جدا، وحتى يتم استقبال القناة يلزم معرفة البيانات الخاصة بها، وهي كالتالي: