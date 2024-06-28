مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة له

يعد مسلسل قيامة عثمان من أكثر المسلسلات التركية التاريخية التي يقبل كثير من الأشخاص في الوطن العربي كافة علي متابعته و مشاهدته، من أجل ذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو موعد قيامة عثمان، و ما هي القنوات التي تقوم بعرض هذا المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان

و تستطيع أن تعرف المواعيد التي يتم عرض فيها مسلسل قيامة عثمان في مجموعة من الأوقات و هي:

يتم عرض المسلسل التركي علي قناة ATV التركية و يعرض في يوم الاربعاء من كل أسبوع و في خلال الساعة 8 مساء.

و يعرض علي قناة الفجر الجزائرية و ذلك الخميس من كل أسبوع و في خلال الساعة 8 مساء.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان مترجم إلي اللغة العربية

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان حيث يتم عرض المسلسل التركي المدبلج علي قناة الفجر الجزائرية حيث تشتهر هذه القناة بأنها تقوم بعرض المسلسلات التركية و بشكل أيضا مترجم و مدبلج الي العربية و ذلك في المواعيد الآتية: