كود الغاء الكول تون من كل الشبكات.. احمي رصيدك من الضياع (ارحم المتصل من الصداع!)

هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن كود الغاء الكول تون من كل الشبكات حيث إنها تعتبر مزعجة لهم إلى حد ما، بالإضافة إلى الاشتراك الشهري الذي يتم خصمه عند الشحن، وذلك لأن جميع شركات المحمول تقوم بتقديم خدمة الكول تون الترفيهية، حيث إنها تتيح هذه الخدمة لمستخدمي جميع أنواع الخطوط سواء فودافون أو اتصالات أو أورانج أو حتى we، لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة كود تفعيل و الغاء الكول تون لكل الشبكات.

كود الغاء الكول تون من كل الشبكات

تقوم الشركات المصرية للاتصالات ب تفعيل كود الغاء الكول تون كل الشبكات والتي تعتبر مصدر إزعاج للكثير منهم، وكما هناك أكواد معينة لتفعيل هذه الخدمة الترفيهية فهناك كود لإلغاء هذه الخدمة بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا لابد من الإتصال بالرقم الخاص بخدمة العملاء التي ينتمي إليها خطك.

هناك رسالة صوتية مسجلة ترشدك على الخطوات الصحيحة على حسب رقم كل شخص.

يجب عليك اتباع الخطوات التي سوف يتم ذكرها في الرسالة المسجلة.

قم باختيار الرقم الخاص بخدمة الكول تون الذي تم ذكره أثناء المكالمة المسجلة.

والآن عليك تأكيد إلغاء الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك هناك كود خاص ب إلغاء خدمة الكول تون عن طريق إرسال الكود الخاص بخدمة الإلغاء في رسالة نصية.

أكواد الإلغاء الخاصة بكل شركة خدمة الكول تون

هناك أكواد معينة وفرتها شركات الاتصالات المصرية لإلغاء خدمة الكول تون وهذه الأكواد سوف نذكرها لكم في السطور القادمة: