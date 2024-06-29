20 يوم…تبكير مرتبات يوليو لعام 2024 لكل موظفي الحكومة لهذا السبب 👇+جدول الحد الأدنى الجديد

تبكير مرتبات يوليو لعام 2024 ذلك ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية المصرية، حيث قامت الوزارة بتبكير موعد صرف في شهر يوليو حيث أنه بداية العام المالي في البلاد ويتم زيادة المرتبات في هذا الشهر من كل عام بالإضافة إلى صرف العلاوات التي من شأنها المساعدة في تحسين دخل الموظفين في البلاد، ويكون موعد الصرف المبكر في شهر يوليو في اليوم ال 18 من الشهر بالإضافة إلى أن مواعيد صرف المتأخرات فهي في يوليو ستكون باليوم 8 و10 و11 من الشهر.

تبكير مرتبات يوليو 2024

قامت وزارة المالية بتوضيح أن تبكير صرف الرواتب في يوليو يكون بسبب أن شهر يوليو من كل عام هو بداية السنة المالية في البلاد ولذلك فإن موعد الصرف الرواتب لثلاثة شهور قادمة وهما يوليو في يوم 18 من الشهر بدلًا من 23 أما بالنسبة لشهر أغسطس وسبتمبر فإن موعد صرف الرواتب يكون في يوم 22 من الشهر بالإضافة إلى ذلك فقد حددت الوزارة أن صرف المتأخرات لشهر يوليو في يوم 8 و10 و11 من الشهر وفي أغسطس وسبتمبر في اليوم 8 و 11 و12 من الشهر.

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

حددت وزارة المالية الأجور التي يفترض أن يحصل عليها الموظفين في الدرجات الوظيفية المختلفة، وهذه الأجور تتمثّل في التالي: