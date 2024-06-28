إيرادات بالملايين.. فيلم ولاد رزق 3 القاضية على ايجي بست كامل

حقق فيلم ولاد رزق 3 القاضية أمس إيرادات بلغت 4 ملايين و26 ألف جنيه، مما جعله يواصل تصدره لشباك التذاكر داخل مصر وقد وصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين من عرضه إلى 179 مليونًا و712 ألف جنيه، بذلك يعزز الفيلم مكانته في قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية.

هذا النجاح الكبير لفيلم ولاد رزق – القاضية يجعله يتفوق على فيلم بيت الروبي الذي كان يسيطر على المركز الأول منذ موسم عيد الأضحى الماضي بإجمالي إيرادات بلغ 130 مليون جنيه، ولاد رزق 3 القاضية نجح في جذب جمهور واسع بفضل قصته المثيرة وأداء الممثلين المميز ، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة وإقبال جماهيري لافت.

فيلم ولاد رزق 3 القاضية

يعد فيلم ولاد رزق 3 القاضية من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، ويضم في بطولته مجموعة من النجوم البارزين مثل أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، أسماء جلال، ونسرين أمين يشارك في الفيلم أيضاً عدد من ضيوف الشرف المميزين من بينهم كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان.

تدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 في إطار يجمع بين الأكشن والاجتماعي والرومانسي حيث يتابع القصة المثيرة لأولاد رزق بعد مرور ثلاث سنوات على ابتعاده عن عالم الجريمة يجد الأخوة أنفسهم مضطرين للعودة إلى هذا العالم نتيجة للظروف القاسية التي يواجهونها فيجتمعون مرة أخرى لتنفيذ عملية إجرامية، تعد الأكثر خطورة وتعقيدًا في تاريخهم يأخذون على أنفسهم عهدا بأن تكون هذه العملية هي الأخيرة لهم في هذا المجال.

فيلم ولاد رزق 3

ولاد رزق 3 – القاضية تم تصويره خلال فترة قدرها 66 يوما في كل من السعودية ومصر حيث شارك في إنتاجه عدد كبير من الطاقم المكون من 700 فرد في المملكة العربية السعودية الفيلم من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.

كان لاعبو كرة القدم بالنادي الأهلي مثل إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم ومحمد مجدي قفشة جزءًا من حملة إعلانية للترويج لفيلم “ولاد رزق 3 – القاضية” الذي تم إصداره مؤخرًا يتمتع الفيلم بشعبية هائلة بين الجماهير إلى درجة أن بعض دور السينما نظمت حفلات إضافية لتلبية الطلب الكبير.