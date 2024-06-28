اعرف حالا.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن لشهر يونيو 2024 مع طرق الاستعلام عن راتب التقاعد

كثر البحث مؤخرا عن موعد دفع رواتب المتقاعدين في الأردن لشهر يونيو 2024 الذي أعلنت عنه وزارة المالية مؤخرا، حيث قررت الحكومة تحديد موعد ثابت لصرف رواتب التقاعد شهريا، ويتم تغييره فقط في حال تزامن الموعد مع إجازة رسمية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن لشهر يونيو 2024

أعلنت وزارة المالية في الأردن عن تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين لكل شهر، حيث تم تحديد يوم 20 من كل شهر ميلادي كتاريخ ثابت للصرف، ومع ذلك في حال توافق هذا اليوم مع عطلة رسمية يتم تقديم موعد الصرف ليكون في اليوم السابق له.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد 2024

وضعت الحكومة الأردنية مجموعة من الخطوات التي ينبغي اتباعها للتحقق من رواتب المتقاعدين وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

ادخل الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية.

سجل الدخول إلى حسابك وبعد ذلك اختار قسم الخدمات الإلكترونية.

انقر على أيقونة الاستعلام عن مستحقات المتقاعدين.

أدخل المعلومات المطلوبة بدقة مثل رقم الهوية وكلمة المرور.

تحقق من صحة البيانات المدخلة ثم اضغط على زر الاستعلام.

سيتم عرض الراتب الشهري للمستفيد بالتفصيل أمامك.

شروط الحصول على راتب التقاعد

أوضحت الحكومة الأردنية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على راتب التقاعد وتشمل هذه الشروط ما يلي: