رابط سريع ومجاني 100%.. استعلم عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول لعموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية وموقع نتائجنا

يحاول العديد من الطلاب في الوقت الحالي معرفة كيفية الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول 2024، وذلك من أجل معرفة النتائج فور الإعلان عنها في جميع المناطق والمحافظات، وفي هذا السياق تم الكشف عن طريقة تحميل ملف Pdf لنتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق من خلال موقع “نتائجنا” أو “ملازمنا”.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

يمكن للطلاب معرفة نتائج الثالث متوسط للدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا “ملازمنا” وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل الموقع الرسمي لمنصة نتائجنا “ملازمنا”.

مراقبة نتيجة المحافظة التي تم تسجيل الطالب بها وذلك كما يلي:

عند الإعلان الرسمي عن النتائج ستظهر عبارة “تم الرفع” أو “تم الإعلان”.

إذا كانت النتيجة ما تزال في مرحلة التصحيح والمراجعة فسوف تظهر خانة “قريبا”.

بعد الإعلان عن النتيجة رسميا ونشرها على الموقع الإلكتروني المذكور سابقا يجب النقر على خانة التحميل للحصول على قائمة النتائج.

ابحث عن النتيجة بواسطة اسم الطالب وأيضا من خلال الرقم الامتحاني “رقم الجلوس”.

نتيجة الصف الثالث متوسط 2024

يمكن التحقق من النتائج كذلك عبر موقع وزارة التربية العراقية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل موقع وزارة التربية العراقية، أو موقع نتائجنا.

اختار تبويب نتائج الثالث متوسط.

حدد نتيجة الدور الأول.

اكتب المعلومات المطلوبة للطالب في الخانات المخصصة مثل: “الاسم – الرقم الامتحاني – اسم المدرسة – اسم المحافظة التي ينتمي إليها”.

اضغط على استعلام.

ستظهر النتائج الخاصة بالطالب.

اخر اخبار نتائج الثالث متوسط دور اول 2024

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية في تصريحاته الصحفية أن جميع الجهات المعنية تبذل جهدا لإنهاء عملية فحص وتدقيق نتائج الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات، وتسعى الوزارة لإتمام هذه العملية خلال الأسبوع، على أن يتم إعلان النتائج في المحافظات بشكل متتابع وتدريجي.