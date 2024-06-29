خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 aadl.com.dz وأهم شروط التقديم

مؤخرًا، أعلنت “وزارة السكن والعمران الجزائرية” عن إطلاق التسجيلات لمشروع سكنات عدل 3، المصمم خصيصًا لدعم المواطنين من الطبقة المتوسطة بتوفير مساكن ملائمة، هذا الإعلان أثار اهتمام العديد من الأفراد الذين يرغبون بالاستفادة من هذا المشروع، مما دفعهم للبحث عن طرق التسجيل ومعلومات عن الموقع الإلكتروني لعدل، في هذا المقال، سنقدم دليلاً شاملاً عن كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 ونستعرض مزايا هذا الموقع.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

للمواطنين الجزائريين من “الطبقة المتوسطة” الراغبين في التقديم لمشروع سكنات عدل 3، يتوجب عليهم اتباع الخطوات التالية بدقة:

زيارة الموقع الرسمي لسكنات عدل في الجزائر.

إدخال رقم الضمان الاجتماعي بكل دقة في الخانة المخصصة لذلك.

تعبئة الاستمارة الإلكترونية بجميع البيانات المطلوبة لطلب الحصول على وحدة سكنية.

التأكد من صحة البيانات المدخلة قبل الإرسال.

إرفاق كافة الوثائق والمستندات الضرورية.

دفع رسوم التسجيل باستخدام الطريقة المناسبة.

إرسال الطلب عبر الموقع.

انتظار رد الجهات المختصة بالموافقة أو الرفض بعد مراجعة الطلب.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 2024

حددت “وزارة السكن والعمران الجزائرية” مجموعة من المعايير الأساسية للتقديم في مشروع سكنات عدل 3، وتشمل هذه المعايير النقاط التالية: