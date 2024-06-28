حمل الآن تطبيق واتس آب الذهبي وما هي مميزات تطبيق واتس آب

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن الواتساب الذهبي حيث يعد هو نسخة تم تعديلها من الواتساب العادي، و تم وضع مجموعة من المميزات الرائعة علي هذا التطبيق، حيث يقوم هذا التطبيق بتقديم واجهة سهلة للمستخدم و يتميز بأن له تصميم جميل و رائع، و قد أتاح أيضا فرصة أن يتم إرسال رسائل نصية و أيضا رسائل مرئية والملفات وكذلك الصور و بصورة سريعة و سهلة ايضا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحميل تطبيق واتس اب الذهبي، و ما هي مميزات تطبيق واتس آب الذهبي.

طريقة تحميل واتس اب الذهبي

تستطيع أن تقوم بتحميل تطبيق واتس اب جولد المميز، و الذي يمتلك مجموعة كبيرة من المميزات و يمكنك أن تقوم بتحميل تطبيق واتس اب من خلال القيام بأتباع عدة خطوات و هي:

أولا قم بالدخول على جوجل بلاي.

بعد ذلك قم بكتابة إسم التطبيق في خانة البحث.

بعد أن تظهر اللعبة قم بالضغط عليها ثم الضغط على زر التنزيل

بعد أن يتم تثبيت التطبيق قم باستخدام التطبيق والاستمتاع بالمزايا الخاصة بتطبيق واتس آب الذهبي.

مميزات واتس اب الذهبي

يتميز واتس اب الذهبي بأنه يمتلك مجموعة كبيرة من المزايا، و منها أنه يمتلك واجهة للمستخدم تم تحسينها، و كذلك تصميم فريد من نوعه و رائع بشكل ذهبي مميز، و كذلك تستطيع أن تقوم بإرسال ملفات كبيرة الحجم، وأيضا يمكنك الدخول الي حسابين اثنين في نفس التطبيق.