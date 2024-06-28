آخر إصدار.. واتساب الذهبي 2024 WhatsApp Gold اعرف الإضافات الجديدة المميزة والمبهرة

يهتم العديد من المستخدمين بمعرفة طريقة الحصول على نسخة واتساب الذهبي الجديد حيث يعتبر واحدا من أشهر النسخ المعدلة من تطبيق واتساب، يوفر واتساب الذهبي مجموعة من الميزات الإضافية والتحسينات التي تجعله مختلفا عن النسخة الأصلية على الرغم من عدم وجود نسخ رسمية للتطبيق، في الفقرات التالية سنوضح للمستخدمين آخر تحديثات واتساب الذهبي.

تحديث الواتساب الذهبي 2024 آخر إصدار

ننشر لكم تحديث واتساب الذهبي 2024 حيث يعتبر الحصول على التحديث الأخير أمرا بالغ الأهمية للكثير من المستخدمين حول العالم، وذلك لأن هذا التحديث دائما ما يفاجئ المستخدمين بالعديد من المزايا التي يحملها ومن أبرزها التالية:

يأتي التحديث الأخير مزودا بميزة تسريع التسجيلات الصوتية التي تم تسجيلها مع المقاطع الصوتية.

يأتي التحديث بخصوصية أكبر .

يمكن تفعيل خاصية إخفاء مشاهدة الحالة.

يمكن للمستخدم تفعيل الوضع الليلي عليه.

عيوب واتساب الذهبي

وبعد أن شرحنا لجميع المستخدمين كيفية تنزيل واتساب الذهبي نقدم لكم الآن عيوب واتساب الذهبي والتي تمثلت في النقاط التالية:

يجب أن نوضح أن الرسائل غير قابلة للتعديل إلا عن طريق حذفها.

من أبرز عيوبه هو أن التطبيق يفتقر إلى الدعم الفني ما يجعل من الصعب الحصول على المساعدة في حالة مواجهة مشكلات.

تكون البيانات الموجودة فيه عرضة للسرقة.

غير متاح على أي متجر بالهاتف.

يسبب ارتباكا للمستخدمين لكثرة النسخ المتوفرة منه.

يتضمن إعلانات قد تكون مزعجة للبعض.

يمكن للآخرين تنزيل الحالة دون علم المستخدم.

مزايا تطبيق واتساب الذهبي

وبعد أن قمنا بتوضيح عيوب التطبيق لجميع المستخدمين قبل تنزيله نعرض لكم الآن أبرز مميزاته: