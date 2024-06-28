مفاجئات قوية… مسلسل المتوحش Yabani الموسم 2 مترجمة والموعد على كل القنوات الناقلة

مسلسل المتوحش Yabani الموسم 2 ، الموسم الأول من مسلسل المتوحش حقق نجاحا كبيرا وأسر قلوب الجمهور بفضل أحداثه المشوقة والتمثيل الاستثنائي بمجرد انتهاء الموسم الأول، أصبح معرفة موعد عرض مسلسل المتوحش Yabani الموسم 2 من أبرز التساؤلات التي تشغل عشاق الدراما حول العالم، وأصبح هذا السؤال موضوع بحث شائع على محركات البحث مثل جوجل، حيث يسعى الجميع للحصول على تفاصيل دقيقة حول عودة المسلسل المنتظرة.

بانتهاء الموسم الأول والذي تزامن مع حدث مهم زادت التكهنات والتوقعات حول مسارات الشخصيات والأحداث المحتملة في الموسم الثاني ينتظره الجمهور بفارغ الصبر الكشف عن التفاصيل الجديدة والتطورات المثيرة التي سيقدمها الموسم القادم من السلسلة، مما يجعلهم يترقبون بشغف الحلقات الجديدة ويتطلعون لمعرفة كيف ستتطور القصة وتغيير مسارات الشخصيات الرئيسية.

مسلسل المتوحش Yabani الموسم 2

بدأ عرض مسلسل المتوحش في موسمه الأول في سبتمبر 2023 وحقق نجاحا غير متوقع جعله يحظى بشعبية واسعة بين الجمهور هذا النجاح الكبير دفع العديد من المتابعين للبحث بشكل مكثف عن موعد مسلسل المتوحش Yabani الموسم 2 من هذا العمل الدرامي المثير.

تدور قصة المسلسل حول يامان الذي تعرض للخطف عندما كان في سن الخامسة على يد زوج أمه كجزء من مؤامرة للانتقام من عائلته بعد خطفه مر يامان بظروف قاسية، وتعرض لتعذيب شديد حتى وجد نفسه يعمل في جمع القمامة لكسب لقمة العيش ومع مرور الوقت التقى يامان ببعض الأطفال الذين أصبحوا بمثابة أخوته وبدأت رحلة حياته تأخذ منعطفات جديدة.

القنوات الناقلة لمسلسل المتوحش

الآن سنقدم لكم ترددات القنوات الناقلة لمسلسل المتوحش يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على الترددات والرموز التالية لمتابعة العرض:

نايل سات.

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

التردد الثاني

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

التردد على عرب سات

بهذه الترددات يمكن متابعة الحلقة الجديدة من مسلسل المتوحش والاستمتاع بالأحداث المثيرة والمشوقة التي يقدمها، تأكدوا من ضبط أجهزة الاستقبال بدقة للاستمتاع بجودة البث العالية ومتابعة المسلسل في الوقت المحدد

التردد: 11034..

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.