استخرجها الآن بدون رقم جلوس “طريقة الاستعلام عن نتائج البيام بالجزائر 2024 الدور الأول”

يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب على الاستعلام عن نتائج البيام بالجزائر، وتعد شهادة التعليم الأساسي يطلق عليه بالجزائر، هي شهادة البيام وهي عبارة عن امتحان يقوم الطلاب باجتياز والهدف من تلك الامتحانات هي اختيار مستوى الطلاب والعمل على تأكيد مهاراتهم، سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية طريقة الاستعلام عن نتائج البيام بالجزائر.

طريقة الاستعلام عن نتائج البيام بالجزائر

يستطيع الكثير معرفة طريقة الاستعلام عن نتائج البيام من خلال الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة طريقة الاستعلام عليك اتباع التالي:

عليك الذهاب الى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص ب الديوان الوطني للامتحانات .

. يجب على الطالب ادخال رقم التسجيل ورقم السري الخاص به.

عليك إدخال رمز التحقق المرئي في المكان المناسب له.

عليك الضغط على ايقونة استعلام لتظهر لك النتيجة مباشرة.

وبذلك سوف تحصل على النتيجه بخطوات سريعه لتوفير وقت ومجهود كبير حرصا من الوزاره على مصلحه الافراد.

موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر

يريد الكثير موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط وأوضحت وزارة التربية الوطنية الاعلان على نتائج يوم الثلاثاء حتي يوم السبت وان النتائج سوف تكون متاحة على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة يوم السبت الموافق 29 من شهر يونيو ولم يتم الإعلان على نتائج إلا إذا انتهت جميع عمليات تصحيح الأوراق تتم عملية التصحيح بدقة لظهور نتائج خالية من الأخطاء وتعد هذه السنه الدراسيه مهمة لجميع الطلاب من أهم السنوات الدراسية خلال المرحلة التعليمية.