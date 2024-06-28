رسمياً.. موعد اطلاق رواتب متقاعدي العمال شهر تموز 2024 المضمونين عموم المحافظات

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الخميس عن موعد اطلاق رواتب متقاعدي العمال شهر تموز 2024، وجاء هذا الإعلان من خلال بيان رسمي صدر عن المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران، وتلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه.

وأكدت حيران في بيانها أن الدائرة قد أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر تموز، هذا البيان يأتي ليطمئن آلاف المتقاعدين الذين يعتمدون على هذه الرواتب لتلبية احتياجاتهم المعيشية الشهرية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من المواطنين.

موعد اطلاق رواتب متقاعدي العمال شهر تموز 2024

وأوضحت حيران أن صرف الفروقات لكافة المتقاعدين الذين تم تعديل رواتبهم وفق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، هذا التعديل في الرواتب يأتي استجابةً للتغييرات القانونية التي تم إقرارها لتحسين أوضاع المتقاعدين وتوفير حياة كريمة لهم بعد سنوات من العمل والعطاء.

يهدف قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال المتقاعدين وضمان حقوقهم المالية والاجتماعية، وقد شمل هذا القانون العديد من التعديلات التي تصب في مصلحة المتقاعدين، من بينها تعديل الرواتب لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية وضمان صرف الفروقات المستحقة للمتقاعدين بأثر رجعي.

رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهري تموز

تعتبر هذه الخطوة جزءا من جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين والحرص على تنفيذ القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن، إن إطلاق الرواتب وصرف الفروقات يعكس التزام الوزارة بتوفير الدعم اللازم للمتقاعدين وضمان حصولهم على حقوقهم المالية في الوقت المحدد.