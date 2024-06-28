ثبتها الآن.. تردد قناة بي ان سبورت ماكس المفتوحة 2024 beIN Sports Max 1-2-3 الجديد الناقلة لمباريات يورو

يبحث العديد من عشاق كرة القدم حول العالم عن تردد قناة بي ان سبورت ماكس المفتوحة beIN Sports Max التي تُبث جميع المباريات الهامة والقوية على الأقمار الصناعية نايل سات، عرب سات وسهيل سات، تتميز القناة بنقل مباريات بطولة يورو 2024 التي تشهد مشاركة مجموعة كبيرة من المنتخبات أبرزها منتخب البرتغال ومنتخب النرويج بالإضافة إلى العديد من المنتخبات الأخرى.

ومن خلال موقع البديل سنقدم لكم تردد القناة بالإضافة إلى الطريقة الصحيحة لتنزيلها على جهاز الرسيفر الخاص بكم قناة beIN Sports Max، تعد من القنوات الرياضية الرائدة التي تقدم تغطية شاملة ومباشرة لأحداث كرة القدم العالمية، ما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق الرياضة.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس المفتوحة

نحن نعمل على توفير تردد قناة beIN Sports Max الجديد على جميع الأقمار الصناعية الترددات كالتالي:

تردد قناة بي إن ماكس 1

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

التردد: 12604، 8 غرب

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو فيديو جارد

تردد قناة بي إن ماكس 2

القمر الصناعي: Nilesat 7°W

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

التشفير: BISS

تردد قناة بي إن ماكس سبورت 3

القمر الصناعي: Nilesat 7°W

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

التشفير: BISS

تنزيل تردد قناة بي ان سبورت ماكس المفتوحة

نحن حريصون على أن يتمكن عشاق كرة القدم من متابعة جميع المباريات الهامة بجودة عالية ودون انقطاع لذلك نحرص على تقديم الترددات الصحيحة وتحديثها باستمرار لضمان أفضل تجربة مشاهدة لضبط القنوات على جهاز الاستقبال يمكن اتباع الخطوات التالية: