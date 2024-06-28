طريقة زراعة الفلفل الأسود في المنزل بكميات كبيرة “مش هنشترية من برة تاني” وبمكونات اقتصادية

الفلفل الأسود واحد من أبرز أنواع الأعشاب التي يتم استخدامها في التوابل، كما أنه يحتوي على الكثير من الفوائد وأبرزها أنه مضاد أكسدة بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامينات قوية وفعالة في إعطاء الجسم حيوية ونشاط وهو مطهر أيضًا طبيعي للدم والأمعاء، وذلك لا يقلل من دوره الفعال في إعطاء الطعام نكهة مميزة ورائعة، حيث أنه من التوابل الرئيسية في المطبخ وتستخدم في الكثير من المأكولات والوصفات، ولذلك يمكن زراعة الفلفل الأسود في المنزل والغنى عن شرائه من الخارج.

زراعة الفلفل الأسود في المنزل

تحتاج زراعة الفلفل الأسود في المنزل بعض الأدوات البسيطة والاقتصادية، حيث أن زراعته لا تحتاج لوقت طويل أو مجهود كما أنها من الأمور الرائعة ويتطلب القليل من الإتقان لنتيجة ممتازة، وتتمثل الأدوات فيما يلي:

بذور فلفل أسود.

ماء للري.

سماد عضوي.

أعواد.

حاوية بلاستيك للزراعة أو أصيص.

تربة خصبة صالحة للزراعة.

قارورة رش.

مثل مثقاب أو ملعقة صغيرة لتقليل التربة.

مشرط أو مقص للحصاد.

مقص الحدائق للتقليم.

البلاستيك المتسلق يمكن استخدامه كأداة للحفاظ على التربة من الرطوبة أو الحرارة.

خطوات زراعة الفلفل الأسود

أعشاب الفلفل الأسود من الأعشاب التي تمتلك شهرة كبيرة وواسعة وتستخدم في الكثير من الأكلات لإعطائها مذاقًا رائعًا ومميز، كما أنه من النباتات الطبيعية الصحية للغاية وتساعد في قتل البكتيريا والديدان بالإضافة إلى أنه من المطهرات الطبيعية التي تستخدم في تنظيف الأمعاء، وتتمثل خطوات زراعته فيما يلي: