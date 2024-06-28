طريقة زراعة الفلفل الأسود في المنزل بكميات كبيرة “مش هنشترية من برة تاني” وبمكونات اقتصادية

الفلفل الأسود واحد من أبرز أنواع الأعشاب التي يتم استخدامها في التوابل، كما أنه يحتوي على الكثير من الفوائد وأبرزها أنه مضاد أكسدة بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامينات قوية وفعالة في إعطاء الجسم حيوية ونشاط وهو مطهر أيضًا طبيعي للدم والأمعاء، وذلك لا يقلل من دوره الفعال في إعطاء الطعام نكهة مميزة ورائعة، حيث أنه من التوابل الرئيسية في المطبخ وتستخدم في الكثير من المأكولات والوصفات، ولذلك يمكن زراعة الفلفل الأسود في المنزل والغنى عن شرائه من الخارج.
زراعة الفلفل الأسود في المنزل
تحتاج زراعة الفلفل الأسود في المنزل بعض الأدوات البسيطة والاقتصادية، حيث أن زراعته لا تحتاج لوقت طويل أو مجهود كما أنها من الأمور الرائعة ويتطلب القليل من الإتقان لنتيجة ممتازة، وتتمثل الأدوات فيما يلي:
- بذور فلفل أسود.
- ماء للري.
- سماد عضوي.
- أعواد.
- حاوية بلاستيك للزراعة أو أصيص.
- تربة خصبة صالحة للزراعة.
- قارورة رش.
- مثل مثقاب أو ملعقة صغيرة لتقليل التربة.
- مشرط أو مقص للحصاد.
- مقص الحدائق للتقليم.
- البلاستيك المتسلق يمكن استخدامه كأداة للحفاظ على التربة من الرطوبة أو الحرارة.
خطوات زراعة الفلفل الأسود
أعشاب الفلفل الأسود من الأعشاب التي تمتلك شهرة كبيرة وواسعة وتستخدم في الكثير من الأكلات لإعطائها مذاقًا رائعًا ومميز، كما أنه من النباتات الطبيعية الصحية للغاية وتساعد في قتل البكتيريا والديدان بالإضافة إلى أنه من المطهرات الطبيعية التي تستخدم في تنظيف الأمعاء، وتتمثل خطوات زراعته فيما يلي:
- تحضير أصيص أو حاوية للزراعة مناسبة، ووضع تربة جيدة صالحة للزراعة وتصرف الماء بشكل جيد.
- نضع بذور الفلفل الأسود المناسبة لمناخ المنطقة، تأكد من دفن البذور في التربة على عمق 1 إلى 2 سم، مع العلم أنه يجب أن يتم ترك مساحة بين كل بذرة حوالي 30-40 سم.
- رش البذور بالماء بشكل منتظم على فترات مع العلم أنه يجب عدم رش الماء بشكل متكرر حتى لا تتعرض التربة للعفن.
- تحتاج التربة أن تكون رطبة دائمًا.
- وضع سماد عضوي أو معدني مخصص للخضروات وذلك عندما تبدأ البادرات بالظهور.
- يتطلب أن تزيل الأعشاب المذبلة أو الضارة بشكل دائم، بالإضافة إلى الأوراق الميتة، حيث أن ذلك يحافظ على أن تكون النباتات صحية.
- الأفرع الزائدة يتم تقليمها بشكل منتظم باستخدام أداة التقليم، لكي تكون النباتات صحية وتنمو بشكل جيد.
- مرحلة حصاد النبات سوف تبدأ بعد مرور حوالي 70-90 يومًا.
- يتم ترك النبات حتى يصبح لونه أسود.
- خزن الفلفل الأسود في مكان جاف وبارد للمحافظة على جودته.