خصومات وتخفيضات هائلة… عروض كارفور مصر اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 تصل 50% حتى 7 يوليو 2024 بجميع الفروع

عروض كارفور مصر اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، سلسلة كارفور مصر أصدرت مؤخرًا مجلتها الخاصة بفصل الصيف، والتي تتضمن عروضا مغرية وخصومات هائلة على مجموعة متنوعة من المنتجات، يعد إصدار هذه المجلة جزءا من جهود كارفور مصر المستمرة لتقديم المنتجات بأسعار مناسبة ومخفضة بهدف تخفيف العبء عن الأسر المصرية خلال هذا الفصل الحيوي.

في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة تعمل كارفور مصر على تقديم فرص للمستهلكين للاستفادة من العروض التي تتوافر ضمن المجلة الصيفية، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من تخفيضات مذهلة على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والأدوات الكهربائية والمستلزمات المنزلية.

عروض كارفور مصر اليوم الجمعة 28 يونيو 2024

استمتع بأقوى عروض الصيف وخصومات هائلة من كارفور مصر لعام 2024 على مجموعة واسعة من منتجاتها:

الزعيم دقيق 1 كيلو بسعر 15.95 جنيه بدلاً من 34 جنيه.

بابيا مناديل وجه بعبوة تحتوي على 500 منديل بسعر 139.95 جنيه بدلاً من 257.95 جنيه.

زجاجة زيت خليط ظاظا بحجم 700 مل بسعر 32.45 جنيه بدلاً من 42.95 جنيه.

حمام سباحة INTEX بقياس 305*76 سم بسعر 4299 جنيه بدلاً من 5241 جنيه.

الوطنية دجاجة كاملة بوزن 850-900 جم بسعر 124.95 جنيه بدلاً من 179.95 جنيه.

نمره 1 قهوة سريعة التحضير بوزن 200 جم بسعر 169.95 جنيه بدلاً من 189.95 جنيه.

نسكافيه جولد بوزن 190 جم بسعر 364.95 جنيه بدلاً من 407.5 جنيه.

عروض كارفور علي السلع الغذائية

كارفور مصر تقدم عروضاً مميزة على السلع الغذائية، مما يتيح للعملاء فرصة للاستفادة من خصومات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية: