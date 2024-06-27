طريقة التقديم على تأشيرة العمرة في منصة نسك والشروط 1446

تقدم وزارة الحج والعمرة الكثير من الخدمات للحجاج والمعتمرين سواء كان من حجاج الداخل أو حجاج الخارج، حيث يتم توفير كافة سبل الراحة لهم، فقد يتمكن أي شخص من استخراج تأشيرة عمرة إلكترونياً عبر موقع نسك أو موقع وزارة الحج والعمرة، لذا فقد نوضح لكم طريقة استخراج تصريح عمرة إلكترونياً 1446

طريقة التقديم على تأشيرة العمرة في منصة نسك

يمكن للأفراد تقديم طلب للحصول على تأشيرة الحج أو العمرة، وذلك من خلال تنفيذ الطرق التالية:

التوجه إلى الرابط الإلكتروني الخاص بموقع نسك.

قم بتدوين كافة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

اضغط بعدها على تبويب التقديم على تأشيرة.

قم بتحديد الجنسية الخاصة بالمتقدم.

انقر بعدها على زر تقديم طلب تأشيرة إلكترونية.

اضغط بعد ذلك على تبويب التقديم الإلكتروني.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقل المخصص.

اضغط بعدها على تبويب التالي.

أكمل باقي المراحل ليتم الحصول على تأشيرة العمرة بنجاح.

الاستعلام عن تأشيرة عمرة عبر موقع وزارة الحج والعمرة

وضعت وزارة الحج والعمرة خدمة إلكترونية تمكن الراغبين من الاستعلام علي تأشيرة العمرة، وذلك إتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الحج والعمرة واتباع الخطوات الآتية.

ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

ثم الضغط علي الاستعلام عن تأشيرة العمرة.

بعد ذلك اضغط على تنفيذ الخدمة.

كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط علي الاستعلام.

شروط استخراج تأشيرة العمرة