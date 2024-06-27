متفوقاً على فئته|.. إليك سعر ومواصفات هاتف Oppo A79 5G بالدول العربية 2024

تعتبر الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وتتنافس الشركات الرائدة في تقديم أفضل التقنيات والابتكارات لجذب المستخدمين، من بين هذه الشركات، تبرز شركة Oppo بهواتفها التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، في عام 2024، أطلقت الشركة هاتف Oppo A79 5G، الذي يأتي بمجموعة من المواصفات المتميزة التي تجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن تجربة استخدام متكاملة، ويتميز الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 بوصة ودقة FHD، ومعالج ثماني النواة Dimensity 6020، بالإضافة إلى كاميرات خلفية مزدوجة بدقة 50+2 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 ويأتي ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، مما يضمن أداءً قويًا ومستدامًا طوال اليوم.

مواصفات هاتف Oppo A79 5G

الميزة الوصف المعالج ثماني النواة Dimensity 6020 تكنولوجيا 7 نانو التخزين/ الرام 256 جيجا مع 8 جيجا رام الكاميرا الخلفية مزدوجة 50+2 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل الشاشة 6.72 بوصة IPS LCD بدقة 1080×2400 بيكسل (FHD) مع ثقب صغير نظام التشغيل أندرويد 13 البطارية 5000 مللي أمبير

سعر هاتف Oppo A79 5G بالدول العربية

جاء الهاتف الجديد من أوبو في نسخته ذات سعة 256 جيجا مع 8 جيجا رام في مصر بسعر 9800 جنيه مصري مع ضمان دولي.

في المملكة العربية السعودية، يبلغ سعر النسخة نفسها حوالي 900 ريال سعودي، بينما يصل سعرها في الإمارات العربية المتحدة إلى 800 درهم، هذه هي الأسعار الرسمية المتاحة في الأسواق الدولية.