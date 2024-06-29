شوف نتيجتك من هنا رابط نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس عبر بوابه التربية اليمنية

كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية، خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الامور ترقب إعلان النتائج خلال الفترة الأخيرة، وذلك لضمان حصول الطالب على درجاته في جميع المواد الدراسية، حيث تعمل الوزارة خلال الوقت الحالي على الانتهاء من التصحيح ليتم رصد الدرجات وإعلان النتائج بشكل رسمي.

نتائج التاسع اليمن 2024 الدور الأول

أوضحت الوزارة إنه يمكن لطلاب الصف التاسع في اليمن، الاستعلام عن نتائج الدور الأول، ويكون ذلك من خلال الرسائل النصية القصيرة، ثم قم بكتابة رقم الجلوس للتعرف على درجات المواد الدراسية، علما إن فرق التصحيح تعمل خلال الوقت الحالي على مراجعة الإجابات ليتم رصد الدرجات بكل دقة وعناية، وبعد الانتهاء من التصحيح سيتم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم وطرحها رسميا.

يوجد طريقة أخرى لأستخراج نتائج التاسع اليمني، ويكون ذلك عبر موقع موقع الإدارة العامة للأختبارات التابعة لوزارة التربية والتعليم اليمنية، ومن ثم يتم الضغط على أيقونة النتائج، وبعد ذلك يتم اختيار الصف التاسع، ثم تحديد العام الدراسي 2023-2024، ثم قم إدخال رقم الجلوس، وكتابة الاسم والمحافظة التابع لها الطالب، ومن ثم قم بالضغط على أيقونة البحث، وأخيرا سيتم ظهور النتائج أمامك ويمكنك أيضا طباعتها.

كيفية الأستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن 2024

طرحت وزارة التربية والتعليم اليمنية، إمكانية الأستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن 2024، والتي تكون عبر اتباع الخطوات التالية: