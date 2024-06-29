شوف نتيجتك من هنا.. موعد نتائج التاسع اليمن 2024 وفقا لوزارة التعليم اليمنيه

كشفت وزارة التربية والتعليم، موعد نتائج التاسع اليمن 2024، وذلك تزامنا مع زيادة البحث من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور النتيجة، حيث انتهي الطلاب من أداء الامتحانات منذ حوالي شهر تقريبا، مما أدي ذلك لإثارة القلق والتوتر لمعرفة سبب تأخيرا الإعلان عن النتيجة، ولذلك فقد حددت الوزارة موعد إعلان النتيجة ورابط الاستعلام عنها.
موعد نتائج التاسع اليمن 2024
أشارت الوزارة بشأن موعد نتائج التاسع اليمن 2024، إنها من المتوقع ظهورها خلال الأسبوع المقبل وحد أقصى مع نهاية الأسبوع، وذلك تزامنا مع العمل خلال الوقت الحالي على الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، ليحصل كل طالب على حقه، وأشارت أيضا الوزارة عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع ويكون ذلك عبر الموقع الإلكتروني.
- كما إنه يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات، ثم يتم اختيار نتائج الطلاب، وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة نتائج الصف التاسع للعام الدراسي 2024، وبعد ذلك يتم تحديد نتيجة الدور الأول، ثم قم بكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس، وأخيرا عليك الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة لتظهر أمامك الدرجات والمجموع الخاص بالطالب.
رابط الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع باليمن 2024
أتاحت وزارة التربية والتعليم اليمنية، إنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:
- يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
- من ثم يتم تسجيل الدخول، ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك يتم اختيار أيقونة نتائج الطلاب.
- تحديد نتائج الصف التاسع، ونتيجة الدور الأول.
- اختيار العام الدراسي 2023-2024.
- كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس بالخانات المخصصة لذلك بشكل صحيح.
- أخيرا يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة، وستظهر أمامك النتائج بالدرجات والمجموع.