هل ارتفع الأخضر ام انخفض.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 وما هو سعر 100 دولار في العراق

تشهد سوق العملات العراقية استقرارا ملحوظا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بعد فترة من التقلبات الكبيرة، وقد جاءت هذه التقلبات نتيجة للتذبذبات الأخيرة في أسعار النفط الذي يعتبر موردا أساسيا للاقتصاد العراقي، ولعب النفط دورا حاسما في اقتصاد العراق حيث يسهم بشكل كبير في الدخل الوطني ويؤثر بشكل مباشر على السياسات النقدية والاقتصادية للبلاد، وبالتالي يبقى سعر صرف الدولار الأمريكي موضوع اهتمام كبير للمواطنين داخل العراق وخارجه، حيث يسعون لتحديد أفضل السياسات المالية لتأمين احتياجاتهم المالية اليومية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

استقر سعر الدولار أمام الدينار العراقي في البنك المركزي العراقي والبورصات الرئيسية في العاصمة بغداد والمدن الأخرى، وتشير التقارير إلى استقرار الأسعار عند مستويات معينة، حيث يتم تداول الدولار مقابل الدينار العراقي السبت 29 يونيو كالتالي:

1 دولار أمريكي بسعر: 1,310.29 دينار عراقي.

2 دولار أمريكي بسعر: 2,620.58 دينار.

4 دولار أمريكي بسعر: 5,241.16 دينار.

5 دولار أمريكى بسعر: 6,551.45 دينار.

10 دولار أمريكي بسعر: 13,102.90 دينار.

20 دولار أمريكي بسعر: 26,205.80 دينار.

25 دولار أمريكي بسعر: 32,757.25 دينار.

50 دولار أمريكي بسعر : 65,514.50 دينار.

100 دولار أمريكي: 131,029.00 دينار.

200 دولار أمريكي: 262,058.00 دينار.

250 دولار أمريكي: 327,572.50 دينار.

500 دولار أمريكي: 655,145.00 دينار.

1000 دولار أمريكي: 1,310,290.00 دينار.

سعر الدولار مقابل الدينار في بغداد

نوضح لكم سعر الدولار مقابل الدينار في بغداد السبت 29 يونيو كالآتي: