” هتنسيك الملل ” افضل 5 العاب مجانية اون لاين على الموبايل و الكمبيوتر في 2024

هناك الكثير من الألعاب الإلكترونية التي نالت على إعجاب العديد من محبي وعشاق ألعاب الاونلاين لقضاء وقت ممتع ولذيذ، لذا ازدادت معدلات البحث عن افضل 5 العاب مجانية اون لاين الألعاب، تتنوع الألعاب فهناك ألعاب السيارات و ألعاب الحرب وألعاب الألغاز والعديد من الأشخاص يفضلون ألعاب التحديات والحروب، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم أفضل خمس ألعاب أونلاين تابعوا معنا.

افضل 5 العاب مجانية اون لاين على الهاتف والكمبيوتر 2024

متاجر التطبيقات تتيح مجموعة متنوعة ومتميزة من ألعاب أونلاين عبر الهواتف المحمولة ومن أفضل الألعاب ما يلى:

لعبة كول أوف ديوتي Call of Duty Mobile

من أكبر وأهم الألعاب الاستراتيجية التي نالت على إعجاب العديد من الأشخاص يتم تحميل اللعبة على هواتف الأندرويد والآيفون وهي تعد من ألعاب الحروب والقتال وفكرتها القيام بأعمال في الحرب العالمية الثانية، ويجب محاربة الأعداء من خلال استعمال الأسلحة القتالية.

2- لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile

لعبة ببجي تعتبر من أفضل وأشهر ألعاب أونلاين ونالت اللعبة على شهرة واسعة وحققت نجاحاً كبيراً وفكرتها هي نزول نحو مائة لاعب من مختلف الدول حول العالم ويتم نزول اللاعبين من خلال الطائرة عن طريق استخدام بارشوت أو مظلة.

3- لعبة فري فاير Garena Free Fire

كذلك من أفضل الألعاب الإلكترونية لعبة فرى فاير وتعد من الألعاب المسلية والممتعة وفكرة اللعبة تدور حول تواجد اللاعب داخل جزيرة وبها نحو 49 لاعب من مختلف الدول حول العالم ويجب عليه أن يدافع عن نفسه من خلال الأدوات القتالية والأسلحة المختلفة.

4- فورت نايت أو بالإنجليزية Fortnite

لعبة فورت نايت من الألعاب الجماعية التي يفضلها الكثير من الأشخاص وفكرتها هي أن يقوم اللاعب ببناء مملكة خاصة به وتبدأ المنافسة في دخول اللاعبين والفائز هو الذي يبقي للآخر.

5- لعبة أن كلد Unkilled

أيضا لعبة أن كلد تعتبر من ألعاب أونلاين التي يمكن تحميلها على الهاتف المحمول بكل سهولة تعتبر من ألعاب الزومبي وفكرتها هي أن يقاوم اللاعب الأشخاص الزومبي ويحاربهم وللنجاة منهم.