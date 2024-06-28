لينك مباشر تحميل pdf…. نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 عموم العراق

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، كريم السيد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية في العراق، قد كشف عن جوانب مهمة تتعلق بنتائج الثالث المتوسط الدور الأول في البلاد بعد أكثر من أربعة وعشرين يوما من بداية امتحانات الثالث المتوسط والتي استمرت لمدة خمسة عشر يوما، تمكنت الوزارة من إنجاز عملية تصحيح شاملة ودقيقة لكافة الامتحانات في جميع محافظات العراق.

وأكد كريم السيد أن إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 سيتم بشكل مركزي في كافة محافظات العراق، وسيكون متاحا للجميع للاطلاع عليه إلكترونيا تم تفعيل رابط الاستعلام عن النتائج على موقع وزارة التربية، وموقع نتائجنا لتسهيل الوصول إليها وذلك لتفادي أي ضغط غير متوقع على البوابة الرسمية للوزارة أثناء البحث عن النتائج.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

أكد كريم السيد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية في العراق أن عمليات تصحيح امتحانات الثالث المتوسط الدور الاول في العراق تمت بنجاح منذ نهاية عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات العراق، أوضح أن إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 سيكون بشكل مركزي على مستوى البلاد، حيث سيتم إصدار بيان رسمي من وزارة التربية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك للإعلان عن ظهور نتائج الامتحانات.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

بعد أن شرحنا لجميع الطلاب رابط الحصول على نتائجهم عبر موقع وزارة التربية وعند الانتهاء من عمليات التصحيح، سيتم نشر النتائج عبر المواقع الرسمية إليك خطوات الحصول على النتائج: