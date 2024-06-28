موقع نتائجنا والوزاري.. نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول العراق جميع المحافظات

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول العراق ، توفر وزارة التربية العراقية دعماً كاملا لعملية إعلان النتائج، حيث يعمل الفريق الفني والإداري على ضمان دقة وموثوقية البيانات المعروضة على الموقع الإلكتروني، يتمتع الموقع بأنظمة أمنية متقدمة لحماية البيانات الشخصية والنتائج التي يتم تقديمها بشكل سريع وآمن.

من جانبهم عبر الطلاب وأولياء الأمور عن امتنانها لهذه الخدمة الرقمية التي جعلت الوصول إلى النتائج أمرا سهلا وفعالا، مما يعكس التطور المستمر في قطاع التعليم واستخدام التكنولوجيا في تحسين الأداء التعليمي وتعزيز الشفافية.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول العراق

انتهت اختبارات الصف الثالث المتوسط بشكل كامل في العراق في الخامس من يونيو 2024 دون وقوع أي مشاكل تذكر وذلك بفضل التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم العراقية والأجهزة الأمنية واللجان التي ساهمت في إنجاز الاختبارات بنجاح وسلاسة.

بعد انتهاء عمليات التصحيح والتقييم في جميع أنحاء العراق من المقرر الآن الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول العراق خلال الساعات القليلة القادمة، أكدت الوزارة أنه لن يتم الإعلان عن النتائج إلا بعد اكتمال تسليم واعتماد النتائج من قبل جميع المحافظات في العراق بشكل مركزي، وسيتم ذلك من خلال بيان صحفي رسمي.

نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا

تم تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ليصبح البوابة الرئيسية للطلاب للاطلاع على نتائجهم بشكل إلكتروني، تم أيضا إضافة رابط موقع نتائجنا المعتمد لتسهيل الوصول للنتائج في حالة تعرض موقع الوزارة لضغط علٍى نتيجة للطلب المتزايد على البحث عن النتائج خطوات استعلام الطلاب عن النتائج كما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عبر الرابط المتاح. أو الدخول إلى موقع نتائجنا المعتمد للتحقق من النتائج. اختيار خيار نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول. إدخال الاسم والرقم الامتحاني بدقة وصحة. النقر على زر عرض النتيجة لعرض النتائج على الفور.

بهذه الطريقة يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بسرعة وسهولة، مما يساهم في تسهيل عملية متابعة الأداء الدراسي وتقديم الدعم اللازم للتحسين المستمر في التعليم.