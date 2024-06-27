نضعكم من خلال المقال أمام بينك وبين المليون دولار رسالة، الحلم مع مصطفلى الأغا أرقام الإشتراك وطريقة الاشتراك الصحيحة 2024، من منا لم يسمع عن مسابقة الحلم الشهيرة التي تُعرض على عدة قنوات، بما في ذلك قناة MBC؟ يشارك الأشخاص من مختلف أنحاء الوطن العربي في المسابقة، وينتظرون الإعلان عن الفائزين إذا حالفهم الحظ، تمنح المسابقة الفائزين مبلغ 5000 دولار كل أسبوع، ويمكن أن تصل الجائزة الشهرية إلى 100000 دولار، مما يساعد الفائزين على تحقيق أحلامهم المختلفة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

نضع بين أيديكم الآن ما يخص بينك وبين المليون دولار رسالة، الحلم مع مصطفلى الأغا أرقام الإشتراك وطريقة الاشتراك الصحيحة 2024، هناك طريقة واحدة للاشتراك في مسابقة الحلم، وهي إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream إلى الرقم المخصص لبلدك، أرقام البلدان هي:

البحرين: 94000.

المغرب: 9669.

الأردن: 94099.

تونس: 85988.

السعوديه: 858888 او 755505.

الإمارات: 5544 أو 3636.

العراق: 2770 أو 2180.

مصر: 95458 أو 95450.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم Dream 2024

بعد أن توصلنا عبر ما سبق إلى بينك وبين المليون دولار رسالة، الحلم مع مصطفلى الأغا أرقام الإشتراك وطريقة الاشتراك الصحيحة 2024، ننتقل بكم للتعرف على شروط الاشتراك في مسابقة الحلم لتوفير فرصة عادلة لجميع المشاركين في مسابقة الحلم، وضعت الإدارة بعض الشروط البسيطة:

يجب أن تكون في البلد التي قدمت منها عند الاشتراك. لا يمكن لأقارب المسؤولين عن المسابقة أو العاملين في البرنامج المشاركة. يجب أن تكون قد بلغت السن القانوني حسب قوانين بلدك.

إذا تحققت هذه الشروط، يمكنك الاشتراك بسهولة في المسابقة دون أي مشكلة.